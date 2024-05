Ronn Moss a La volta buona: “Costretto a lasciare Beautiful dopo l’incidente”

Fonte: IPA Ronn Moss è stato Ridge di Beautiful dal 1987 al 2012

Ronn Moss è tornato in televisione, ospite de La volta buona di Caterina Balivo. L’attore ha parlato a lungo di Beautiful, la soap opera che l’ha reso famoso in tutto il mondo grazie al personaggio di Ridge Forrester, ma anche della sua passione per la musica e della sua nuova vita in Italia. Da qualche anno, infatti, il 72enne si è trasferito in Puglia, terra che gli ha rubato il cuore dopo aver girato qui proprio alcune puntate della serie americana.

Ridge Forrester, perché Ronn Moss ha lasciato Beautiful

“La mia vita è cambiata da quel primo provino per Beautiful. Me ne sono accorto facendolo, è come se fosse destinato ad esserci questo cambiamento. – ha confidato Ronn Moss a La volta buona di Caterina Balivo – Avevo fatto tanti provini prima, ma questo mi sembrava proprio quello giusto. Non sapevo quando sarebbe durato ma quel poco che sapevo, 25 anni dopo, un’altra vita!”.

L’attore ha poi svelato il motivo che l’ha spinto nel 2012 a lasciare Beautiful: “Perché me ne sono andato? Ho sentito che fosse il momento giusto per farlo, ho avuto un incidente in auto con mia moglie e questo ha causato danni alla spalla, alla testa. Cominciava ad essere difficile ricordare tutti i dialoghi: allora ho capito che era ora di smettere”.

“Quella è stata una delle tante lezioni che ho ascoltato, a volte è l’universo a darti dei messaggi e li devi ascoltare”, ha aggiunto l’ex protagonista di Beautiful. Il riferimento è all’incidente di dodici anni fa, avvenuto negli Stati Uniti, in cui sono rimaste coinvolte ben otto vetture tra cui quella di Ronn Moss e la moglie, l’ex Playmate Devin Devasquez.

Un anziano è sbucato dal nulla tamponando le prime due auto e poi a catena tutte le altre. Non solo: ad un certo punto un lampione è caduto anche sul camion di Ridge di Beautiful, che è stato ricoverato urgentemente in ospedale insieme alla Devasquez.

Ronn Moss aveva parlato di quell’esperienza drammatica già qualche anno fa a Domenica In di Mara Venier: “Io e mia moglie eravamo intrappolati in auto, non riuscivamo nemmeno a muoverci. La macchina era completamente distrutta. Avevo la spalla fratturata in tre posti diversi. È stato brutto, poi ho scoperto che la mia memoria era sparita”.

“Inoltre, avevo perso ogni sensazione al braccio sinistro. Non riuscivo nemmeno a stringere la mano. Pensavo di essere finito anche come musicista. Istintivamente sapevo che non avrei potuto memorizzare tutti i dialoghi di Beautiful. Ho dovuto prendere una decisione. Era arrivato il momento di lasciare stare. Poi mi sono sentito rinascere“.

Ronn Moss non si è mai pentito di quella decisione: “Nell’ultimo giorno sul set, l’orologio in camera mia si fermò alle 09:42. Era un martedì. Quello è l’esatto momento in cui sono rinato. È intervenuto l’universo, mi ha detto ‘devi continuare a fare le cose importanti e che hai nel cuore’, non puoi fare cose che non sono nel tuo cuore”.

Cosa fa oggi Ronn Moss e perché vive in Puglia

Dopo l’addio a Beautiful Ronn Moss si è dedicato principalmente alla musica, facendo concerti in tutto il mondo e soprattutto in Italia, dove ha deciso di vivere con la moglie una volta tolti i panni di Ridge Forrester. L’attore si è innamorato della Puglia, conosciuta proprio grazie alla soap opera americana: ha comprato una masseria a Fasano, in provincia di Brindisi. Qui organizza matrimoni ed eventi. Nel 2021 ha partecipato a Star in the Star di Ilary Blasi e recitato nel film Viaggio a sorpresa. È diventato molto amico di due pugliesi doc: Lino Banfi e Al Bano Carrisi.