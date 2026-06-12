Beautiful, le anticipazioni del 13 giugno 2026: la ricerca non si ferma, Luna alle strette

Ridge e Taylor mostrano crescente preoccupazione e le ricerche per trovare Steffy si intensificano: trama di "Beautiful" del 13 giugno 2026

Ufficio stampa Mediaset I protagonisti di "Beautiful"

Torna l’appuntamento del sabato pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 13:55 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ridge e Taylor mostrano crescente preoccupazione e le ricerche per trovare Steffy si intensificano. Ecco le anticipazioni di sabato 13 giugno 2026.

Cosa succede a Beautiful il 13 giugno 2026

Nella seconda parte dell’episodio 9352 (Ep82). Finn va a trovare Luna nel suo ufficio per capire se abbia qualche informazione su Steffy, recentemente scomparsa. Luna appare nervosa e nega di sapere dove si trovi la designer; suggerisce a Finn di concedere a sua moglie lo spazio di cui ha bisogno e si allontana dicendo di avere un milione di cose da fare. Il confronto mette in evidenza tensioni e silenzi che alimentano i sospetti tra i protagonisti.

Nel frattempo Ridge e Taylor mostrano crescente preoccupazione: pur comprendendo il bisogno di Steffy di allontanarsi, sono sicuri che non avrebbe lasciato i figli senza notizie. Ridge decide di rivolgersi alla polizia quando sarà il momento opportuno per presentare una denuncia, mentre Taylor prova a contattare Thomas e Ridge chiama Thorne, senza ottenere informazioni utili. L’episodio lascia quindi aperti i dubbi e spinge la famiglia a intensificare le ricerche e i confronti.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 14 al 20 giugno.