Beautiful, le anticipazioni del 12 giugno 2026: la mossa di Ridge per salvare Steffy

Ridge e Taylor sono preoccupati per la figlia, mentre Finn mette alle strette Luna: trama di "Beautiful" del 12 giugno 2026

Ansa Ridge, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del lunedì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di venerdì 12 giugno 2026.

Cosa succede a Beautiful il 12 giugno 2026

Finn va a trovare Luna nel suo ufficio. Vuole sapere come sta, data la situazione della madre, e le chiede se per caso ha idea di dove possa essere Steffy. Magari, visto che lavorano insieme, si è lasciata sfuggire qualcosa riguardo ai suoi piani. Luna, nervosa, nega di avere informazioni. Consiglia al cugino di lasciare alla moglie lo spazio di cui ha bisogno e se ne va, adducendo come scusa di avere un milione di cose da fare.

Anche Ridge e Taylor sono preoccupati per la figlia. Per quanto Taylor capisca la necessità di Steffy di allontanarsi e prendersi del tempo, è sicura che la figlia non avrebbe mai lasciato i bambini senza notizie. Ridge si rivolge alla polizia che li contatterà quando sarà il momento di sporgere denuncia. Taylor chiama Thomas e Ridge chiama Thorne, ma anche loro non sanno niente.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 7 al 13 giugno.