Le 60 finaliste

Miss Valle d’Aosta

Nata a Moncalieri (TO) il 13/11/1991, vive a Torino. Alta 1.72 m, ha capelli castani e occhi marroni. Partecipa a Miss Italia per la prima volta, ma è un sogno che coltiva sin da bambina. Alessia è figlia unica, non pratica sport e non è tifosa di calcio. La sua più grande aspirazione e' quella di realizzarsi come conduttrice televisiva ed è appassionata di fotografia. Studia all’università, facoltà di Scienze Politiche. Si definisce romantica. Il suo sogno, oltre alla televisione, è quello di realizzarsi come stilista nel mondo della moda per impegnarsi affinché «Sulle passerelle diminuiscano le ragazze ‘troppo magre’», ci tiene a precisare. Alessia ha dunque accolto con grande soddisfazione la decisione di Patrizia Mirigliani di aprire alle taglie morbide. «La novità della taglia 44 la trovo assolutamente giusta in questo particolare momento storico. Quindi, ben venga la taglia 44 e, prima di dedicarci a qualche altre innovazioni, godiamoci questa per qualche anno!», scherza. Sogna di essere incoronata da Sophia Loren, proprio come è successo a Francesca Testasecca lo scorso anno. Il suo rapporto con la comunicazione digitale e il mondo dei social media è strettissimo: «Credo che al giorno d'oggi siano diventati indispensabili per la vita di ognuno di noi, ormai quasi tutti abbiamo Facebook, ma bisogna farne buon uso per non rischiare di diventarne dipendenti», ci tiene a precisare. Ha un tatuaggio.