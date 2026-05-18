Enrico Brignano compie 60 anni, gli auguri di Flora Canto

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Flora Canto con Enrico Brignano

Sessant’anni celebrati nella sua Roma, tra amici storici, affetti familiari e un’atmosfera elegante ma profondamente calorosa. Enrico Brignano ha scelto la Capitale per festeggiare un compleanno simbolico, organizzando una serata in una villa immersa nel verde dove si sono ritrovate le persone più importanti della sua vita.

Un evento esclusivo ma allo stesso tempo intimo, costruito attorno ai legami che negli anni hanno accompagnato il percorso umano e professionale dell’attore romano.

Accanto a lui, naturalmente, la moglie Flora Canto, insieme ai figli Martina e Niccolò. La coppia si è mostrata affiatata e sorridente per tutto il tempo, condividendo con gli ospiti momenti di leggerezza e grande emozione.

Brignano, protagonista assoluto della festa, si è presentato con un elegante completo nero coordinato alla camicia, scegliendo uno stile sobrio e raffinato.

Total black anche per la sua dolce metà, che ha attirato l’attenzione con un tailleur sofisticato impreziosito da dettagli in pizzo dall’effetto “vedo non vedo”, perfettamente in linea con il tono glamour dell’evento.

Una festa romana per i 60 anni di Enrico Brignano

La serata è stata scandita da musica, applausi e continui brindisi. Attorno ad Enrico Brignano si sono stretti amici di lunga data, colleghi del mondo dello spettacolo e volti molto vicini alla coppia.

Tra gli invitati figuravano Giorgio Restelli, direttore artistico Mediaset, e l’attrice Tosca D’Aquino. C’era anche Caterina Balivo, amica di vecchia data del festeggiato e di Flora Canto, che invita spesso nella sua trasmissione La Volta Buona.

Il momento più atteso della festa è arrivato con il tradizionale coro di ‘tanti auguri’, intonato dagli ospiti mentre faceva il suo ingresso una spettacolare torta di frutta a forma di numero 60. Immancabili, poi, i fuochi d’artificio.

Tra risate, fotografie e momenti condivisi sui social, il compleanno di Brignano si è trasformato in una vera dichiarazione d’affetto collettiva.

Un’occasione speciale non soltanto per celebrare una cifra tonda, ma anche per raccontare il percorso di un artista che, nel corso degli anni, è riuscito a costruire un legame vero con il pubblico italiano.

La dedica di Flora Canto conquista i social

A rendere ancora più emozionante il compleanno è stata la dedica pubblicata da Flora Canto sui social. Un messaggio scritto con il tono ironico e romantico che da sempre caratterizza la sua relazione con Enrico Brignano.

Un amore che va avanti dal 2011 e che è stato culminato prima dalla nascita dei due figli e poi dal matrimonio nel 2022.

“Oggi compi 60 anni… ma gli ultimi 15 sono certa che siano stati i più belli in assoluto… perché li hai passati con me”, ha scritto l’attrice, accompagnando le parole con immagini della festa e momenti privati condivisi insieme al marito.

Poi il passaggio più tenero, quello che ha raccolto centinaia di commenti e like: “Spesso le mie amiche mi dicono: guarda ancora con che occhi ti guarda… ed io spero che tu non smetta mai di farlo. Buon compleanno amore mio”.

Parole semplici ma cariche di complicità, che raccontano il rapporto tra i due ben oltre la dimensione pubblica. E proprio quell’intesa, mostrata senza eccessi, è sembrata essere il vero centro della festa: un compleanno celebrato tra successo, famiglia e sentimenti autentici.