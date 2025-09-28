Enrico Brignano ha svelato a Mara Venier i dolori dell'andare in scena col cuore rotto: ecco perché lo ha fatto

IPA Enrico Brignano ha raccontato il dolore per la morte di sua madre a Domenica In

Un’intervista molto delicata, quella concessa da Enrico Brignano a Domenica In. Ha di certo sfruttato lo spazio per pubblicizzare ulteriormente il suo spettacolo teatrale ma, in breve, Mara Venier devia il discorso e inizia a parlare della sua grande perdita.

A marzo ha detto addio a sua madre, quasi 15 anni dopo suo padre. Un dolore che lo ha costretto a prendere una decisione molto difficile, che gli ha stretto il cuore. Un ultimo omaggio alla donna che lo ha amato per tutta la sua vita, la cui scomparsa gli fa oggi dire: “Non sono più figlio”.

L’ultimo regalo a sua madre

Enrico Brignano ha una stretta al cuore nel parlare di sua madre, morta a marzo, e ha ricordato la delicata scelta dinanzi alla quale si è ritrovato. Era impegnato a Catania in quel periodo e ha dovuto scegliere se tornare sul palco o meno il giorno seguente alla perdita.

Una parte di sé ha voluto rispettare il pubblico, che aveva raggiunto Catania da varie zone della Sicilia, investendo tempo e soldi. Principalmente, però, ha scelto di salire su quel palco e portare avanti lo spettacolo, dedicandoglielo, perché è ciò che i suoi genitori gli avevano insegnato.

Ha onorato loro, onorando il suo lavoro. In passato infatti i due avevano subito rialzato la serranda il giorno dopo aver perso i genitori. Li ha così rispettati e spera che un giorno i suoi figli possano ricordare vari suoi comportamenti, seguendone le orme e ricordandolo.

L’amore per Flora

Pochi anni fa Enrico Brignano e Flora Canto si sono sposati. La loro relazione ha però avuto inizio ben prima, nel 2014. Dopo tre anni insieme è nata Martina, la loro primogenita. Nel 2021 è stata invece la volta di Niccolò.

Sono una famiglia felice e dalla Venier l’attore ha spiegato come il suo sorriso l’abbia stregato. Ecco la storia di come tutto abbia avuto inizio per loro due. Neanche a dirlo, a spingerli l’uno verso l’altra è stato lo spettacolo.

“Era venuta a fare un provino, insieme a tante altre, ma rideva di cuore. Capiva bene le battute che facevo. Diceva poi sempre ‘mangiamo qualcosa’ e così mi inviti a nozze. Le piace poi mangiare davvero e credo tutto questo ha colto la mia attenzione”.

Un amore cresciuto nel tempo, dal momento che Brignano veniva da una situazione che ha definito “drammatica”. Aveva infatti sposato nel 2008 la ballerina Bianca Pazzaglia. I due hanno divorziato nel 2014 e la loro non è stata una separazione serena. Nessuno scandalo pubblico, sia chiaro, ma sembra che i rapporti tra i due si siano raggelati. Riaprirsi all’amore, dunque, è stato per l’attore molto complesso, soprattutto perché Flora è entrata nella sua vita appena un anno dopo questo dramma sentimentale.