Enrico Brignano ha ricordato il padre nell'anniversario della sua scomparsa. L'attore ha raccontato il suo dolore per la perdita del genitore con un post social

Ama scrivere e comunicare emozioni e punti di vista. È laureata in "Lingue e letterature straniere", ma da anni è nel mondo della scrittura.

IPA Enrico Brignano, il dolore per la perdita del padre

Enrico Brignano è uno dei Re italiani della risata, visto che in tutti i suoi spettacoli riesce a regalare delle ore di serenità e divertimento a coloro che hanno deciso di prendervi parte. Ma, come tutti gli esseri umani, anche il comico vive dei momenti di profonda tristezza e con molta sincerità decide di condividerli con il pubblico che lo ama e lo segue da anni, attraverso dei post sul suo profilo Instagram ufficiale.

Così qualche mese fa l’attore ha raccontato sui social il dolore provato nel giorno in cui ha dovuto dire “Addio” alla sua mamma e, adesso, Enrico Brignano ha scelto di ricordare l’amato padre, scomparso diversi anni fa, con un post senza filtri, che rendeva palese tutta la sofferenza che ancora prova per la perdita.

Enrico Brignano, il post social per il padre

Enrico Brignano ha sorpreso i suoi numerosi sostenitori, lasciando, almeno per un po’ da parte la sua verve comica, e mostrando il suo lato più intimo con un dolce post per il padre scomparso anni fa. L’attore ha simbolicamente raccontato al genitore come va adesso al sua vita: “Ciao Pà come ogni 14 di Agosto la tua assenza si sente di più. Qui le cose vanno bene, i bimbi crescono a vista d’occhio. Ormai Niccolò nuota come un pesciolino con i braccioli. Martina sceglie da sola i suoi vestitini quando deve uscire”.

Enrico Brignano ha tributato delle parole piene di stima all’amata moglie, Flora Canto: “Io e Flora portiamo avanti le cose con amore tra le incertezze della vita. Flora è una brava mamma insegna ai bambini un sacco di cose ed è molto premurosa”. Il comico ha svelato che prova a passare ai suoi figli tutti gli insegnamenti appresi proprio dal padre scomparso: “Io? Io cerco di fare del mio meglio, cerco di insegnare loro quei valori che ho imparato da te. Alcune volte ci riesco alcune volte meno. C’est la vie”.

Il padre dell’attore, Antonio Brignano, è scomparso 14 anni fa e, insieme alla moglie Anna, viveva a Dragona, vicino Roma, portando avanti un’attività di vendita di frutta.

Enrico Brignano, il ricordo della madre

Enrico Brignano ha dovuto salutare per sempre la sua amata mamma Anna lo scorso 24 marzo 2025 ma, ovviamente, a distanza di mesi, il dolore per questa perdita non è ancora andato via, come svelato da lui stesso nel suo ultimo post: “Ancora il dolore per la mancanza di mamma si sente e mi toglie il fiato”.

Ma l’attore ha raccontato anche quale sia la convinzione che gli dona un po’ di pace, malgrado le grandi perdite: “L’unica consolazione è che lei ti abbia raggiunto e che abbiate ripreso la vita di sempre magari in una bella frutteria lì su in cielo, con angeli per clienti, senza tasse da pagare, insomma senza tante preoccupazioni”.

Enrico Brignano ha chiuso il suo post pieno d’affetto con un saluto da cui traspariva tutto il suo dolore: “Ora ti lascio il nodo in gola si sta facendo sentire, mi raccomando veglia sempre su di noi e abbi cura di mamma”.