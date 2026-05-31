Trascorso quasi un anno ma il dolore è vivo come non mai. L'attore ha mostrato il suo lato più vulnerabile in diretta con Mara Venier

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IPA

Enrico Brignano è stato ospite di Mara Venier nell’ultima puntata di Domenica In. Un grande applauso lo ha accolto, pochi giorni dopo il suo 60esimo compleanno. Per lui è tempo di somme da tirare sia in campo lavorativo che privato. Ha una splendida famiglia e, guardandosi alle spalle, non può che ringraziare i suoi genitori. Il ricordo però è accompagnato da una certa nota dolorosa.

Per la prima volta, a Domenica In, ha poi svelato la poesia dedicata a sua madre, deceduta a giugno 2025. Parole pronunciate a fatica, che hanno commosso pubblico e conduttrice.

Enrico Brignano: il ricordo dei genitori

Enrico Brignano è felice al fianco di Flora Canto, con la quale ha avuto due figli: Martina e Niccolò, nati rispettivamente nel 2017 e nel 2021. L’attore prova un certo rammarico nel ripensare al tempo atteso per creare una famiglia. Gli genera un gran senso di tristezza pensare che suo padre non abbia potuto conoscere i suoi nipoti, essendo morto l’anno prima della nascita della primogenita.

“Mia mamma invece li ha visti un po’ stanca e l’ho vista giocare con Martina, il che mi ha reso un papà felice. Con Niccolò ha giocato meno, perché era molto stanca”.

Mara ha poi mostrato un filmato dedicato ai suoi genitori, il che ha inevitabilmente portato l’attore alle lacrime. Il tempo passa inesorabile per tutti e, in seguito, ci si rende conto di ciò che avremmo dovuto fare: “La mia vita è sempre in tournée, anche quando mamma è morta”.

La poesia per sua madre

Ha poi rivelato d’aver scritto una poesia insieme a quella che definisce la sua “memoria storica”, Manuela D’Angelo. Parole che dovevano porre fine allo spettacolo dedicato a sua madre. Ciò però avrebbe reso il tutto troppo simile allo spettacolo dedicato a suo padre.

Ha dunque deciso di leggerla in diretta a Domenica In per la prima volta: