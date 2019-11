Chi è Francesco Ian, figlio di Mietta

editato in: da

Francesco Ian è il figlio di Mietta, nato dal suo grande amore per Davide Tagliapietra. Classe 1969, la cantante è amatissima dal pubblico italiano grazie ai suoi grandi successi, fra cui l’indimenticabile Vattene Amore. Alle spalle l’artista non ha solo una lunga carriera nel mondo della musica, ma anche alcuni grandi amori.

Il primo con Brando Giorgi, attore della soap Vivere, con cui ancora oggi ha un ottimo rapporto. “Oggi siamo amici – ha confessato a Caterina Balivo, ospite di Vieni da Me -, abbiamo un rapporto splendido, ci sentiamo spesso anche con sua moglie Daniela. Quando si vive una storia così lunga e importante è impossibile troncare del tutto i rapporti”.

Il grande amore nella vita di Mietta però è stato Davide Tagliapietra, produttore e musicista, figlio di Aldo Tagliapietra, cantante de Le Orme, da cui ha avuto il figlio Francesco Ian. Nel 2010 l’artista è diventata mamma e ancora oggi ha un legame unico con suo figlio. Un rapporto magico di cui ha parlato anche qualche tempo fa a Verissimo.

“Mio figlio Francesco è la mia fotocopia, sono io da bambina – ha detto -. Mi emoziona moltissimo nonostante siano passati 9 anni ogni volta che mi chiama mamma. Lui è uno dei regali più importanti che mi siano stati donati. Io lo desideravo da tanto, avevo avuto una storia precedente nel momento in cui mi era stato detto che non voleva avere figli”.

Mietta ha sempre ribadito che Francesco Ian è nato da un grande amore e, anche se la relazione con Davide Tagliapietra si è conclusa, lei e il compagno hanno cercato di proteggere il bambino, tentando di non farlo soffrire.

“Quando mi è capitato di conoscere il papà di Francesco da questa nostra storia è nata anche la volontà di avere un bambino – ha raccontato -. Come gli ho spiegato la separazione? Devo essere sincera, non mi piace raccontare le bugie: lui sa perfettamente che è nato da un grandissimo amore, e questo secondo me tranquillizza molto i bambini“.