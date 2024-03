Carlo ha il cancro, condizioni di salute del Re. “Ha paura di finire come il suo amico”

Carlo è rimasto molto colpito dalle circostanze in cui è morto il suo amico Ian Farquhar. "Teme di finire solo come lui"

Malgrado la notizia della sua morte diffusa in Russia, Carlo è vivo e sta moderatamente bene per quanto le sue condizioni di malato di cancro glielo consentono. Lascia che Camilla si occupi dei doveri di Corte, la Regina è infatti andata nell’Irlanda del Nord, mentre lui prosegue solo con la sua agenda istituzionale. Ma stando a fonti a lui vicine, il Sovrano è rimasto molto colpito dalla morte del suo amico Ian Farquhar e teme di fare la sua stessa fine, andarsene solo, senza nessuno attorno.

Come è morto Ian Farquhar, l’amico di Carlo

Ian Farquhar era uno stretto amico di Carlo, ex scudiero della Regina Madre, ha prestato servizio militare nei Queen’s Own Hussars, un reggimento di cavalleria dell’esercito britannico, per anni ha frequentato il Palazzo ed era considerato uno dei migliori cacciatori della Corte. Sua figlia Rose è stata fidanzata con William prima che lui incontrasse Kate Middleton.

Il suo legame col Re era talmente stretto che viveva in affitto in una delle proprietà di Sua Maestà, precisamente nella tenuta di Highgrove. Ed è proprio lì che Ian Farquhar è stato trovato morto lo scorso 6 marzo a 78 anni.

La polizia ha aperto un’indagine sul suo decesso che si è conclusa senza rilevare alcuna circostanza sospetta, come è stato dichiarato ufficialmente: “Non ci sono circostanze sospette”.

L’autopsia ha dimostrato che Ian Walter Farquhar è morto per asfissia posturale. Questo accade quando la posizione della persona le impedisce di respirare correttamente. Dunque, l’amico di Carlo è morto in maniera accidentale. Stando alla ricostruzione dei suoi ultimi momenti, l’ex scudiero si trovava a casa da solo quando il blocco respiratorio gli è stato fatale. Il corpo è stato ritrovato dalla badante.

Sembra che Carlo sia stato molto toccato dalle circostanze in cui è morto Farquhar e in un certo senso teme di fare la fine del suo amico, anche se difficilmente sarà così, dato che il Sovrano non è mai solo. Anche quando Camilla è via.

La Regina ha infatti affrontato un breve viaggio nell’Irlanda del Nord per incontrare i membri del Douglas Borough Council. Camilla si è presentata con un soprabito blu chiaro che sembra essere diventato il suo colore preferito e i suoi immancabili stivali in suede neri.

Harry non lo vuole nessuno

Tutto dunque procede come deve e nessuna novità rilevante sulle condizioni di salute del Re è stata rivelata. Certo, è che il Palazzo – e i sudditi – guardano al futuro. E nel futuro della Monarchia Harry è decisamente escluso. Stando a un sondaggio infatti in Gran Bretagna non lo vuole proprio più nessuno e questo è un problema se Trump diventa il nuovo Presidente degli Stati Uniti e lo caccia dal Paese come ha promesso.