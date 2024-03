Carlo ha il cancro, condizioni di salute del Re. Camilla rompe la tradizione secolare

Carlo e Camilla sono entrati nel vivo del triduo pasquale. Quest’anno niente è più come prima. La Regina consorte prende il posto del Re e scrive la storia, perché si trova a vivere una situazione completamente nuova di cui non ci sono precedenti, durante la funzione del giovedì santo. Mentre il Sovrano, malato di cancro, ha registrato un messaggio in cui è evidente il riferimento alla sua malattia e a quella di Kate Middleton. A tutto ciò si aggiunge la pubblicazione di un suo nuovo ritratto ufficiale in cui appare piuttosto provato.

Camilla costretta a rompere il protocollo il giovedì santo

Camilla si è rivelata un’alleata più che mai preziosa per Carlo e assolutamente all’altezza di sostenere la Monarchia al posto del Re, malato di cancro. Si potrebbe dire che è una reggente a tutti gli effetti.

Per la prima volta nella storia della Monarchia britannica non è il Sovrano a presiedere alla funzione del giovedì santo, nota come Royal Maundy, ma la sua consorte. Dunque, Camilla si è trovata costretta a rompere col protocollo e con una tradizione secolare.

La Regina consorte è arrivata nella Cattedrale di Worcester indossando un semplice cappotto bianco, decorato da due spille a forma di fiore sul colletto, cappello beige ornato con pelliccia, che indossa sempre alla messa della domenica, e stivali in suede chiaro. Come vuole il rituale, Camilla ha regalato a 75 uomini e 75 donne illustri un borsellino ciascuno contenente la cifra simbolica di 75 pence, tanti quanti gli anni del Re. È comprensibile, dunque, che il ruolo svolto dalla Regina nella cerimonia del giovedì santo riscriva davvero la storia.

Questa cerimonia, presieduta in via del tutto eccezionale dalla Sovrana consorte, risale al IV secolo ed è un’allegoria del momento in cui Gesù lavò i piedi ai suoi apostoli. Si vuole cioè sottolineare il messaggio di umiltà di cui Cristo è l’emblema.

Carlo, il messaggio che contiene un riferimento segreto a Kate Middleton

Carlo non ha partecipato alla funzione religiosa a causa del tumore. I medici gli hanno proibito di partecipare a qualsiasi evento pubblico al di fuori del Palazzo e in presenza di numerose persone. Anche gli hanno accordato il permesso di presenziare alla messa di Pasqua, pur con opportuni cambiamenti sul numero dei fedeli presenti alla cappella di San Giorgio.

Anche se il Re non c’era fisicamente, ha voluto comunque far sentire la sua presenza durante il Royal Maundy inviando un messaggio in cui ha parlato di Gesù in questi termini: “Gesù ha dato l’esempio di come dovremmo servirci e prenderci cura gli uni degli altri” e di come come nazione “abbiamo bisogno e traiamo grande beneficio da coloro che ci tendono la mano con amicizia, soprattutto in un momento di bisogno”.

Il riferimento al sostegno e alla solidarietà, in particolare in un momento di bisogno, ha fatto pensare a tutti che Carlo si riferisse implicitamente a quanto lui e Kate Middleton stanno vivendo ora che stanno lottando contro il cancro. Queste sono le prime parole del Re dopo che la Principessa del Galles ha fatto l’annuncio con cui ha comunicato di essere malata.

Fonte: IPA

A corredo del messaggio, il Palazzo ha pubblicato una nuova foto di Re Carlo seduto alla scrivania mentre registra il messaggio. Sua Maestà sorride alla telecamera ma c’è chi ha visto in questa immagine alcuni segnali preoccupanti, una certa stanchezza sul viso e gli occhi rossi.