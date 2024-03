Carlo ha il cancro, condizioni di salute del Re: il presagio nefasto a Cheltenham

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Fonte: IPA Da William a Sophie di Edimburgo, chi c’era alla cerimonia del Commonwealth Day

Carlo procede con le cure contro il cancro e Camilla fa da padrona di casa (o meglio sarebbe dire di Palazzo), accogliendo la Regina Mathilde del Belgio e Helen Mirren per celebrare le donne di tutto il mondo. Ma intanto l’ennesima sventura si abbatte sui Royal. Infatti alla tradizionale corsa ippica di Cheltenham, frequentata in passato anche da Kate Middleton, è morto un cavallo.

Camilla accoglie la Regina del Belgio e diventa Barbie

Camilla ha letteralmente preso in mano le redini della Monarchia, adesso che Carlo è malato e si sta curando per un tumore. Dopo una settimana di riposo perché stremata, la Regina consorte ha ripreso il lavoro a tempo pieno. L’abbiamo vista l’11 marzo alla funzione del Commonwealth Day accompagnarsi con William e l’indomani ospitare un evento a Palazzo in occasione delle celebrazioni per la Festa delle Donne.

Camilla ha accolto la Regina Mathilde del Belgio e anche Helen Mirren. La moglie di Carlo ha indossato per l’occasione un abito blu elettrico svasato, i suoi inseparabili stivali neri in suede e una giacca a cappa corta, blu navy. Esattamente con questo look è stata realizzata una Barbie speciale con le sue fattezze che Camilla ha mostrato con grande orgoglio.

Fonte: Getty Images

La Regina ha dimostrato di avere sangue freddo e di saper gestire al meglio le situazioni più complicate e anche dolorose come la malattia di Carlo. Non ha mai perso la sua energia e malgrado le difficoltà familiari e monarchiche ha sempre cercato di essere il più serena possibile in pubblico, senza lasciar trasparire alcuna preoccupazione.

Re Carlo, nuovo evento funesto

Se Camilla dunque porta una ventata di positività a Corte di fronte alla crisi che stanno vivendo Kate Middleton e William, continua la serie di eventi funesti che in qualche modo sono legati al Re e alla Monarchia.

Infatti durante il tradizionale Festival ippico di Cheltenham è morto Highland Hunter, un cavallo di 11 anni. L’animale è collassato a terra ed è morto, poco dopo aver subito una pesante caduta durante una gara. Pensare che solo 10 giorni fa, aveva ottenuto un’emozionante vittoria a Newbury sotto la guida del fantino Paddy Brennan.

Era il cavallo preferito di Kirkby, il fantino morto dopo essere caduto durante una gara lo scorso febbraio. Due settimane fa toccò proprio a Highland Hunter l’onore di guidare il corteo funebre.

L’ennesima disgrazia che tocca in qualche modo la Famiglia Reale. Infatti, al Festival spesso prendono parte anche i membri della Monarchia. Zara Tindall, figlia della Principessa Anna e provetta cavallerizza, si è già fatta vedere in questa edizione a Cheltenham. E anche Kate Middleton in passato è stata tra gli spettatori.