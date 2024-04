Carlo ha il cancro, condizioni di salute. Incidente per l’aereo del Re e presagio nefasto

L'aereo utilizzato da Carlo in passato è stato costretto a un atterraggio d'emergenza. E c'è chi l'ha interpretato come un segnale nefasto

Un nuovo presagio nefasto si abbatte su Carlo. L’aereo che ha usato più volte per i suoi spostamenti è stato costretto a un atterraggio d’emergenza. Il Re comunque non era a bordo. Infatti, i suoi spostamenti sono limitati a causa del cancro e negli ultimi mesi ha preso un aereo solo la settimana scorsa per raggiungere il castello di Balmoral con Camilla. In ogni caso, i più superstiziosi hanno visto in questo incidente, per fortuna senza conseguenze, un segno negativo sul futuro di Sua Maestà.

Carlo si mostra sorridente dall’auto

Carlo si sta curando contro il cancro e stando a voci vicine a Palazzo risponde bene alle terapie. In effetti, solo poche ore fa il Sovrano è stato visto in auto con Camilla mentre lasciava Clarence House. Il Re ha guardato fuori dal finestrino e ha sorriso alle persone che si trovavano per strada. Dunque, tutto pare procedere in modo tranquillo e ancora una volta Sua Maestà ha voluto rassicurare i sudditi sulle sue condizioni di salute, mostrandosi sereno e positivo.

Carlo, in effetti, ha preferito mostrarsi alle persone anche se malato. Ogni settimana soggiorna qualche giorno a Londra per sottoporsi ai trattamenti antitumorali e poi si trasferisce, solitamente nel fine settimana nel Norfolk, a Sandringham. Questi spostamenti diventano occasioni per farsi vedere in pubblico, per avere un minimo contatto con le persone, dato che i medici gli hanno proibito di presenziare a grandi eventi pubblici fuori dal Palazzo.

Carlo, gravi problemi all’orizzonte

Insomma, il Re sta abbastanza bene e si sente sempre meglio, tanto che nelle prossime settimane potrebbe intensificare il lavoro. Ma su più fronti, si addensano nubi scuri sulla sua testa.

I problemi sono tanti. Il primo è sicuramente Harry e il modo in cui gestire il suo breve soggiorno a Londra all’inizio di maggio, con o senza Meghan Markle. Soprattutto dopo che ha indicato come sua residenza principale la California e non più Londra.

Poi c’è la questione del viaggio in Australia, previsto per il prossimo ottobre. Carlo vuole andarci anche a costo della vita, ma i medici non gli hanno ancora accordato il permesso definitivo. E intanto, quello che si spaccia per figlio suo e di Camilla, Simon Charles Dorante-Day, promette una battaglia legale contro di lui.

Incidente per l’aereo del Re

E adesso anche l’incidente aereo che i soliti uccelli del malaugurio leggono come profezia di un disastro imminente. Questa la ricostruzione dei fatti. In pratica tre finestrini dell’Airbus della Titan Airways, aereo precedentemente utilizzato da Carlo, sono caduti mentre l’apparecchio era in volo. Poco dopo il decollo da Londra, i passeggeri hanno notato “un aumento del rumore in cabina” e un membro dell’equipaggio ha scoperto che una finestra era visibilmente allentata dal telaio. A quel punto l’aereo è stato costretto a un atterraggio di emergenza, per fortuna senza conseguenze. L’incidente è avvenuto lo scorso ottobre ma è stato reso noto solo ora. O meglio, solo ora, si è visto il collegamento tra il velivolo e Carlo e Camilla.

Il pensiero è andato al viaggio che le Loro Maestà dovrebbero compiere in autunno in Australia e Nuova Zelanda. E tra presunti indovini e malelingue, si è voluto interpretare questo incidente senza conseguenze come un segnale di avvertimento.