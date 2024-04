Carlo ha il cancro, condizioni di salute del Re. Il figlio segreto pronto a denunciarlo

Se Carlo reagisce bene alle cure contro il cancro, tanto da sperare di aumentare gli impegni di lavoro nelle prossime settimane, un nuovo gigantesco problema si abbatte sulla Monarchia. Simon Dorante-Day, il presunto figlio segreto che Carlo avrebbe avuto con Camilla in gioventù, è deciso a muovere un’azione legale contro di lui, durante il suo viaggio di Stato in Australia, previsto per il prossimo ottobre.

Carlo, chi è il presunto figlio segreto avuto con Camilla

La storia va avanti da anni. Simon Charles Dorante-Day è un ingegnere che vive in Australia e da decenni combatte una battaglia per farsi riconoscere come figlio di Carlo e Camilla. Ha una pagina Facebook dedicata in cui posta spesso fotografie sue, di Carlo, di William e Harry per mostrare le somiglianze che ci sono tra lui e Sua Maestà.

Dorante-Day è nato nel 1966 in Inghilterra ma pochi mesi dopo viene adottato da una famiglia che si trasferisce in Australia. I nonni adottivi Winifred ed Ernest lavoravano a Buckingham Palace e stando alla ricostruzione fatta dall’ingegnere, gli avrebbero rivelato di essere il figlio di Carlo e Camilla, nato dal loro amore, prima che entrambi sposassero altre persone.

Quando Camilla restò incinta, la Regina Elisabetta decise di farle tenere il bambino, ma non approvando la relazione con suo figlio Carlo, impose alla coppia di darlo in adozione e fece in modo che si separassero, spedendo l’allora Principe del Galles in missione militare. A quel punto, Camilla, comprendendo che non c’era un futuro con Carlo, sposò Andrew Parker Bowles. Il resto della vicenda è storia.

Una volta venuto a conoscenza delle sue origini, Simon Charles Dorante-Day si batte perché venga riconosciuto come figlio legittimo del Re britannico e della Regina consorte. Semmai dovesse accadere, è evidente che il trono spetterebbe a lui e non a William.

Carlo, il figlio illegittimo pronto all’azione legale

Dal 2018 ha portato la vicenda in tribunale, chiedendo all’Alta Corte di Sydney e poi a quella di Londra di esaminare il suo caso e di fare un test del DNA a Carlo e Camilla. Al momento le sue richieste non sono state prese in considerazione.

Ma adesso che l’augusta coppia ha in programma un viaggio proprio in Australia, è tornato alla carica. Intervistato in tv, Dorante-Day ha detto di aver preparato dei documenti con sua moglie Elvianna per intraprendere un’azione legale nei confronti di Carlo e Camilla proprio in occasione del loro tour di Stato, previsto per il prossimo ottobre, se il cancro che ha colpito il Re lo permetterà.

L’ingegnere ha dichiarato: “Sarebbe poco saggio non fare nulla quando il Re si trova sotto la mia stessa giurisdizione, ma più sciocco ancora rivelare i miei piani in anticipo”.