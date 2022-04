Il figlio segreto di Carlo e Camilla: la prova schiacciante che fa tremare il Palazzo

Carlo e Camilla, il figlio segreto

Carlo e Camilla avrebbero un figlio segreto, concepito all’inizio della loro storia d’amore, quando entrambi non erano ancora sposati, rispettivamente lui con Diana e lei con Andrew Parker Bowles. Se ciò venisse confermato, Simon Dorante-Day sarebbe il legittimo erede al trono d’Inghilterra, secondo in linea di successione dopo il Principe del Galles. E ora pare ci siano prove schiaccianti, almeno secondo il presunto discendente di Carlo e Camilla.

Il figlio segreto di Carlo e Camilla, le foto che non lasciano dubbi

Si chiama Simon Dorante-Day, vive in Australia e dagli anni Novanta sostiene di essere il figlio legittimo di Carlo e Camilla. Nel 2018 ha iniziato una battaglia legale per farsi riconoscere come loro figlio. L’uomo, che pubblica costantemente da decenni foto e sedicenti documenti per dimostrare che Carlo e Camilla sono i suoi genitori, ha recentemente condiviso un post su Facebook in cui sostiene di avere prove schiaccianti che in tribunale non potranno essere ignorate.

Scrive l’uomo: “I tribunali considerano le somiglianze fisiche e i tratti genetici quando esaminano i casi di paternità, specialmente quando i test del DNA non sono prontamente disponibili”. Dorante-Day infatti aveva avviato un procedimento legale contro Carlo presso l’Alta Corte d’Australia per richiedere il test di paternità, ovviamente mai concesso. Ma l’uomo non si è mai arreso.

Parlando con 7News, ha aggiunto: “Ovviamente, ho molte più prove rispetto alle semplici fotografie a sostegno delle mie affermazioni e sono tutte accessibili e facilmente verificabili”. Ha poi sottolineato che le sue battaglie legali sono iniziate nel 2018 e proseguono tutt’ora. Infatti, non ha intenzione di desistere, finché non sarà provato che lui è il figlio di Carlo e Camilla ed essendo nato molti anni prima di William, spetta a lui salire sul trono dopo il Principe del Galles.

Chi è Simon Dorante-Day, il figlio segreto di Carlo e Camilla

Insomma, non darà pace a Carlo finché “io e la mia famiglia non otterremo le risposte che meritiamo”. Dorante-Day sostiene che la relazione tra Carlo e Camilla sia iniziata nel 1965 e lui è nato esattamente un anno dopo, nel 1966, più precisamente il 5 aprile a Portsmouth. A 8 mesi è stato adottato da una famiglia australiana che ha forti legami con la Regina Elisabetta. Simon ha dichiarato a New Idea: “Mia nonna ha lavorato per la Regina e mi ha detto più volte che sono il figlio di Carlo e Camilla”.

L’ennesimo grattacapo per la Famiglia Reale e per Carlo e William. Dorante-Day sembra essere tornato alla carica in un momento particolarmente delicato per la Monarchia. La Regina Elisabetta si sta ritirando sempre più dalla scena pubblica e suo figlio sta prendendo il controllo della Corona. Intanto però lui, William e Kate Middleton devono affrontare anche le sparate di Harry e Meghan Markle e gestire lo scandalo di Andrea.