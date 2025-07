IPA Camilla d'Inghilterra

La storia d’amore tra Re Carlo III e la Regina Camilla è resistita alle prove del tempo e ai rispettivi matrimoni con Lady Diana Spencer e Andrew Henry Parker Bowles. I due si amano dal loro primo incontro, avvenuto negli anni ’70, e ancora oggi, dimostrano un legame più solido che mai.

Grazie al matrimonio con il sovrano, Camilla Parker Bowles ha ricevuto il titolo di Regina Consorte, ma cosa potrebbe accadere dopo la morte del Re? L’attuale sovrana dovrebbe cambiare appellativo e anche le sue mansioni pubbliche potrebbero subire delle variazioni.

Re Carlo, il destino di Camilla

Come già accaduto per la compianta Regina Elisabetta II, anche per Re Carlo sarebbe stato già stilato un programma d’emergenza in caso di una sua improvvisa scomparsa. Il sovrano avrebbe voluto la presenza ai suoi funerali di entrambi i suoi figli, quindi sia di William d’Inghilterra, che del Principe Harry, che si è trasferito da anni in California, insieme alla moglie Meghan Markle. Anche l’ex attrice sarebbe stata benvoluta all’estremo saluto al Re, insieme ai suoi figli, Archie e Lilibet.

Ma quale sarebbe il destino della Regina Camilla dopo la morte del consorte? Secondo quanto svelato dal Daily Mirror, la prima donna d’Inghilterra dovrebbe cambiare subito il suo titolo da Regina Consorte a Regina Vedova, lasciando il ruolo più importante del regno a Kate Middleton, al fianco del marito William, che succederà al trono lasciato vacante da Carlo III.

Ma oltre al titolo, come cambierà di fatto la vita dell’attuale sovrana? Secondo Mehera Bonner di Cosmopolitan non ci sarebbero forti novità per la moglie del defunto Re: “Camilla continuerebbe a godere dell’atmosfera elegante e dell’importanza del suo precedente titolo, senza essere più Regina Consorte, per la presenza sul trono di un altro monarca e della sua consorte, in questo caso, il Principe William e Kate Middleton”.

La Regina Camilla potrebbe continuare a vivere a Clarence House o Sandringham House, dove già soggiorna spesso, anche se c’è chi sospetta che Re Carlo III voglia garantire alla moglie la possibilità di abitare a Royal Lodge, dimora oggi occupata dal fratello Andrea di York.

Futuro di Camilla, deciderà William d’Inghilterra

Secondo il parere di alcuni esperti della Famiglia Reale Inglese, Re Carlo III avrà sicuramente predisposto un piano per la moglie Camilla, in caso di sua scomparsa ma, in ogni caso, una volta che il Principe William ascenderà al trono, toccherà a lui prendere le decisioni a riguardo: “La complicata realtà è che, mentre Carlo avrà certamente espresso nei minimi dettagli i suoi desideri per la moglie, il monarca regnante, in questo caso Re William, potrà decidere che ruolo avrà Camilla nei suoi ultimi anni”.

Oltre al Principe del Galles, allora divenuto Re, ci sarà un’altra figura cruciale per la Monarchia Inglese, che avrà molta influenza sui sudditi e sulla vita del Paese: “Inoltre, con l’ascesa al trono di William, sua moglie, la principessa Kate, diventerebbe Regina. Come madre del principe George, il futuro monarca, Kate godrà di un’enorme influenza, sia in termini di prestigio reale che di affetto dei sudditi”.