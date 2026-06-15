Kate Middleton indossa l'abito-cappotto color burro, di Patrick McDowell, ma lo stile vintage e ripetuto ha stancato: "È un look che la invecchia"

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton è tornata in pubblico all’indomani del Trooping the Colour per prendere parte alla cerimonia dell’Ordine della Giarrettiera, uno degli appuntamenti annuali più importanti della Corona.

Kate Middleton, la Famiglia Reale si riunisce di nuovo per l’Ordine della Giarrettiera

Due giorni dopo il Trooping the Colour, la Famiglia Reale si è riunita di nuovo per partecipare alla cerimonia dell’Ordine della Giarrettiera al Castello di Windsor.

Re Carlo e Camilla, con i tradizionali mantelli di velluto, hanno guidato il corteo dal castello alla cappella di San Giorgio dove si è tenuta la funzione religiosa, dedicata al più antico ordine cavalleresco del Paese.

Oltre ai Sovrani erano presenti Kate Middleton e William, la Principessa Anna, il Duca e la Duchessa di Edimburgo. La cerimonia di quest’anno è la prima a cui non ha preso parte Andrea, cui sono stati tolti tutti i titoli e i diritti nobiliari a causa del suo coinvolgimento nel caso Epstein.

Getty Images

Kate Middleton, il look color burro non convince

Kate naturalmente è stata tra le più ammirate alla cerimonia. Dopo averla vista con il lungo soprabito celeste, di Catherine Walker, in occasione del compleanno pubblico di Re Carlo, è tornata con un look molto simile nello stile.

La Principessa ha indossato infatti un abito-cappotto, color burro, creato da Patrick McDowell, che presenta una chiusura centrale con un’unica fila di grandi bottoni e tasconi laterali. Il soprabito è stato abbinato a un cappello a tesa larga dello stesso colore, di Jane Taylor, decorato da un grande fiocco sul retro. Il tessuto broccato dell’abito e del copricapo è stato realizzato dall’azienda Stephen Walters and Sons nel Suffolk. Completano la mise décolleté e clutch nella stessa tonalità.

Kate ha lasciato i capelli sciolti sulle spalle, optando per un semiraccolto. Mentre il make up è stato realizzato con colori tenui e naturali.

Getty Images

Infine, come gioielli ha scelto un paio di orecchini a goccia del gioielliere londinese Robinson Pelham che Kate ha ricevuto in dono dai suoi genitori il giorno del suo matrimonio. E ovviamente ha indossato l’anello di fidanzamento con zaffiro e diamanti.

Indubbiamente, la scelta di stile della Principessa del Galles è impeccabile e rispetta perfettamente il protocollo di Corte. Ma il look non convince. Anzi a giudicare dalle critiche è stato proprio uno scivolone di stile.

Fondamentalmente sono due le critiche che le vengono rivolte. La prima è che ultimamente stia sfoggiando outfit molto simili, sintetizzabili in tre capi: abito-cappotto lungo e bon ton, cappello a tesa larga e décolleté con tacco alto. Insomma, il guardaroba di Kate sta diventando un po’ noioso.

Il secondo appunto che le è stato fatto, riguarda lo stile retrò di questi suoi outfit che potevano essere di moda anche negli anni Sessanta quando la Regina Elisabetta aveva la sua età.

Sui social si leggono commenti di questo tipo: “Meglio di altre mise degli ultimi tempi, ma non mi fa impazzire: quelle tasche sui fianchi sono incomprensibili così come i mega bottoni ricoperti… solito stile che vuole essere istituzionale ma risulta troppo antico, secondo me”.

E ancora: “È bellissima, ma i look ispirati agli anni ’80 sono ormai inflazionati per lei e non le donano per niente”; “È un look che la invecchia, per non parlare del fatto che è sempre lo stesso, ma diverso…”. E non è finita qui: “Credo che i suoi look siano più riusciti quando si veste come una donna moderna, elegante, raffinata e riccamente adornata di gioielli.”

Ma non vanno trascurati i numerosissimi complimenti che ha ricevuto: “Il suo stile è inconfondibile”.