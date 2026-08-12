Letizia di Spagna, “matrimonio aperto con Felipe”. La nuova voce che fa tremare la coppia

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Getty Images Felipe e Letizia di Spagna

Sono tornate a galla le voci su un presunto matrimonio aperto tra Letizia e Felipe di Spagna. Indiscrezioni che sembravano ormai archiviate e che invece hanno trovato nuova linfa in un libro di Joaquín Abad dedicato alla vita privata dell’attuale sovrano.

Una pubblicazione che mescola ricostruzione biografica, testimonianze e soprattutto molte affermazioni non dimostrate sulle presunte relazioni sentimentali del monarca spagnolo.

Il ritratto è sorprendente proprio perché ribalta l’immagine costruita da Felipe dopo l’abdicazione del padre Juan Carlos nel 2014. Serio, disciplinato, attento al protocollo: il Re è sempre apparso come l’opposto del suo predecessore, la cui vita privata e sentimentale ha riempito per anni le cronache.

Adesso Abad sostiene invece che dietro quella riservatezza esisterebbe una vita affettiva molto più complessa.

Letizia e Felipe di Spagna sono una coppia aperta e il Re è bisessuale?

Felipe e Letizia sono sposati dal 2004 e, nelle apparizioni pubbliche, continuano a presentarsi affiatati, spesso accanto alle figlie Leonor e Sofia. Ma dietro questa immagine istituzionale, c’è chi assicura che si tratti solo di facciata e che dietro ci sia una certa autonomia sentimentale.

Il libro di Joaquín Abad intitolato Los novios de Felipe VI: La corona y los hombres que pasaron por su vida propone una lettura decisamente provocatoria della biografia sentimentale di Felipe VI, arrivando ad attribuirgli presunte relazioni sia con donne sia con uomini. Affermazioni per le quali non vengono presentate prove verificabili e che vanno dunque considerate indiscrezioni dell’autore, non fatti accertati.

“Ha avuto diversi amici, sia maschi che femmine”, sostiene Abad parlando del sovrano. Secondo la sua interpretazione, Felipe avrebbe sviluppato legami emotivi particolarmente intensi con alcuni uomini appartenenti alla sua cerchia più stretta.

Il 58enne viene generalmente descritto da chi ha lavorato al suo fianco come serio, responsabile e meticoloso. Un uomo abituato a studiare ogni dossier e a controllare ogni dettaglio, cresciuto sapendo che un giorno avrebbe ereditato la Corona. È proprio il contrasto tra questa immagine pubblica e le indiscrezioni contenute nel volume a rendere il racconto così esplosivo.

Tra i nomi sui quali si concentra maggiormente Abad c’è quello di Alvaro Fuster, imprenditore e amico storico del Re. I due si conoscono dai tempi della scuola Santa María de los Rosales e il loro rapporto è proseguito per decenni.

Fuster non è una presenza occasionale nella vita del sovrano. È stato testimone alle nozze di Felipe, mentre suo figlio Alvaro Junior è figlioccio del Re. Un’amicizia profonda e documentata che Abad interpreta però in una chiave molto più intima, arrivando a suggerire che Fuster avrebbe avuto un ruolo fondamentale nella storia sentimentale di Felipe.

Letizia di Spagna e la relazione con l’ex cognato

A riportare prepotentemente l’attenzione sul presunto matrimonio aperto dei sovrani è stato inoltre Jaime del Burgo, imprenditore ed ex marito di Telma Ortiz, sorella di Letizia. Nel 2023 l’uomo ha dichiarato pubblicamente di avere avuto una relazione clandestina con la Regina, facendo risalire il loro legame anche a periodi successivi alle nozze reali.

A detta di Del Burgo, la conoscenza con Letizia sarebbe precedente all’ingresso dell’allora reporter nella famiglia reale. Successivamente i due sarebbero rimasti vicini e il rapporto avrebbe conosciuto una nuova fase anni dopo il matrimonio con Felipe.

Le sue dichiarazioni hanno avuto un’enorme eco proprio perché provenienti da una persona che aveva fatto parte della famiglia Ortiz. Del Burgo aveva inoltre annunciato l’intenzione di raccontare ulteriori particolari della vicenda.

“La nostra non era una relazione amorosa – ha detto senza remore – Semmai, l’amante era lui. Intendo Felipe. La nostra era una relazione seria, duratura ed esclusiva; progettavamo il nostro futuro insieme e volevamo costruire una famiglia”.

La Casa Reale, intanto, continua a non commentare. Felipe e Letizia vanno avanti come hanno sempre fatto: insieme negli appuntamenti ufficiali, impeccabili davanti alle telecamere e lontanissimi da qualsiasi confessione sulla loro vita privata. Le voci, però, non sembrano destinate a spegnersi.

E così, ventidue anni dopo quel matrimonio seguito da milioni di persone, la domanda torna sempre la stessa: cosa resta davvero della storia d’amore tra Felipe e Letizia quando si chiudono le porte del Palazzo?