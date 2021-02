Elaine Taylor, il grande amore di Christopher Plummer

editato in: da

Lutto nel mondo del cinema: Christopher Plummer è scomparso, all’età di 91 anni, nella sua casa in Connecticut. Accanto aveva la moglie, l’attrice Elaine Taylor, insieme a lui da 53 anni.

L’attore è diventato celebre grazie al musical Tutti insieme appassionatamente. La sua carriera, cominciata negli anni ’50, è stata ricca di successi. Recitò al fianco di Sophia Loren, nel 2012 conquistò l’Oscar come miglior attore non protagonista in Beginners, diventando a 82 anni l’attore più anziano a vincere l’ambita statuetta. Il suo ultimo ruolo risale al 2017, quando rimpiazzò Kevin Spacey, in disgrazia dopo le accuse di molestie sessuali, in Tutti i soldi del mondo, il film di Ridley Scott sul rapimento Getty.

Accanto a Plummer negli ultimi 50 anni, c’è sempre stata Elaine Taylor. Prima della Taylor, Christopher Plummer è stato sposato con l’attrice Tammy Grimes e poi con la giornalista Patricia Lewis.

Nata il 17 ottobre 1943 nell’Hertfordshire, in Inghilterra, l’attrice ha avuto una carriera piena di soddisfazioni: è apparsa nel celebre The Benny Hill Show, ha recitato in tantissimi film, nel 1967 Taylor è stata una Bond Girl nel film Casino Royale del 1967.

Dagli anni ’90 le sue apparizioni sul piccolo e sul grande schermo si sono fatte sempre più rare, ma galeotto, per lei e Christopher Plummer, fu un set cinematografico: i due attori si incontrano durante le riprese di Lock Up Your Daughters nel 1969.

Si diceva che Taylor avesse dovuto colorare i capelli di rosso per il film e che Plummer aveva un debole proprio le donne dai capelli rossi. Nel suo libro di memorie del 2008 intitolato In Spite of Myself, Plummer ha scritto:

Elaine aveva ora completato il suo ruolo nel film ed era sulla via del ritorno a Londra per l’ennesimo fidanzamento. Mi sentivo assolutamente vuoto e scoraggiato come chiunque potrebbe essere in una simile occasione. Mentre se ne andava le ho detto che mi sarebbe mancata terribilmente e speravo che mi avrebbe permesso di vederla a Londra. “Perfetto, ma a una condizione”, mi avvisò, “che ci dai un taglio con l’alcol”.

La coppia si è sposata a Montreal, in Quebec, il 2 ottobre 1970. Toby Johnson, amico d’infanzia di Christopher Plummer, era il suo testimone e la moglie di Johnson, Alice, era la damigella d’onore di Taylor.

Al di fuori della recitazione, la coppia aveva passioni simili. Plummer era un architetto e Taylor una designer di interni. Insieme la coppia possedeva una vecchia fattoria di 100 anni e una vecchia casa padronale inglese circondata da 25 acri di terreno.

Christopher e e Elaine hanno avuto una figlia, Amanda, che ha seguito le orme dei genitori: è un’attrice e ha ottenuto per la prima volta il riconoscimento per il suo ruolo in The Fisher King, in cui ha recitato al fianco di Robin Williams.