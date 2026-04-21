Chi è Cassius Taylor, il nuovo scapolo d’oro della royal family inglese

La famiglia reale ha un nuovo scapolo d’oro: è Cassius Taylor, il bad boy aristocratico tra dj set, tatuaggi e fughe a Ibiza

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Getty Images Cassius Taylor

L’alta società britannica sembra aver trovato un nuovo scapolo d’oro all’interno della Royal Family. Si tratta di Cassius Taylor, giovane rampollo aristocratico e nome sempre più presente nei salotti più esclusivi di Londra.

Figlio di Timothy Taylor e di Lady Helen Taylor, nipote della Regina Elisabetta II, Cassius unisce fascino, discrezione e un lignaggio impeccabile che lo rende uno dei profili più interessanti dell’aristocrazia contemporanea.

Il suo legame diretto con la famiglia reale gli garantisce anche un posto nella linea di successione al trono britannico, dove occupa attualmente il 50° posto. Una posizione che porta con sé prestigio e visibilità ma senza il peso degli impegni istituzionali più rigidi.

Cassius Taylor, il nuovo scalpo d’oro della royal family inglese

Classe 1996, Cassius Taylor è stato nominato dalla rivista britannica Hello! il “miglior partito” tra tutti gli uomini single delle famiglie reali del mondo. I suoi tatuaggi e le catene d’oro gli hanno valso il soprannome di bad boy, ma chi lo conosce lo descrive come una persona gentile, tenera e sensibile.

Suo nonno è il Duca di Kent, cugino di primo grado della Regina Elisabetta. Sua nonna era la Duchessa di Kent, morta nel 2025. La madre di Cassius, Helen Taylor, è sposata dal 1992 con Timothy Taylor, un mercante d’arte nonché erede del comandante Michael Verner Taylor e di Susan Geraldine Percy. La coppia ha deciso di chiamare il figlio con lo stesso nome di battesimo del pugile Muhammad Alì.

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Cassius Taylor ha studiato Arts Management al Goldsmiths dell’Università di Londra, un percorso che riflette il suo interesse per il mondo creativo. Nel 2022 ha co-fondato Telltale, società di consulenza specializzata in eventi, ma l’avventura imprenditoriale si è conclusa nel 2025 con la liquidazione dell’azienda dopo difficoltà economiche. Secondo quanto riportato da The Express, nel 2024 l’utile complessivo sarebbe stato di appena 5 sterline.

Parallelamente, Cassius ha continuato a coltivare la sua passione per la musica e si è costruito una piccola notorietà nella nightlife londinese. Quando gli impegni glielo permettono, ama rifugiarsi a Ibiza, meta frequente dei suoi viaggi e protagonista dei suoi contenuti social.

Il suo profilo Instagram conta circa 5mila follower, tra cui anche la cantante Ona Mafalda, figlia del principe Kyril di Bulgaria, con cui condivide l’interesse per la musica.

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La vita privata di Cassius Taylor

Sul piano personale, si definisce profondamente legato alla sua cagnolina Maggie, ma il vero centro della sua vita resta la famiglia. Oltre ai genitori, ha tre fratelli – Columbus, Eloise ed Estella – con cui ha un rapporto molto stretto.

In un’intervista di qualche tempo fa ha raccontato di sognare un futuro simile a quello vissuto nella sua casa d’origine: “Ho la fortuna di appartenere a una famiglia molto unita. Il mio sogno è averne una altrettanto forte”.

Il 2026 potrebbe rivelarsi un anno decisivo sul fronte mondano. I matrimoni delle sue cugine, Lady Amelia e Lady Marina Windsor, saranno due appuntamenti osservati con particolare attenzione dall’alta società britannica.

E, come da tradizione aristocratica, proprio un matrimonio potrebbe diventare il palcoscenico perfetto per il prossimo grande fidanzamento reale. Forse, lo scapolo più desiderato del momento non resterà single ancora a lungo.