Morta la Duchessa del Kent, il lutto di Re Carlo

Aveva abbandonato il titolo di Sua Altezza Reale ed era diventata insegnante di musica: addio alla Duchessa del Kent, vicina a Re Carlo

Web Content Creator e Internet addicted che ama la complessità del reale. La passione più grande? Sciogliere matasse con occhio critico e ironia.

IPA Il Duca e la Duchessa di Kent lasciano l'Abbazia di Westminster dopo il matrimonio del Duca e della Duchessa di Cambridge

La Duchessa del Kent è morta a 92 anni. Se ne va un altro pezzo di storia della famiglia reale inglese: era il membro più anziano ancora in vita. Era la moglie del cugino della defunta Regina Elisabetta e negli ultimi anni aveva fatto pochissime apparizioni in pubblico. Non era presente neanche al funerale dell’ex monarca o all’incoronazione di Re Carlo, nel maggio 2023. Una donna capace di cambiare dal profondo la propria vita. Un volto noto e amato dai cittadini, in grado di rinunciare al titolo di Sua Altezza Reale per seguire una passione: diventare insegnante di musica.

La Duchessa del Kent è morta, Re Carlo in lutto

Una forte passione per la musica e un costante impegno per i giovani: così la Duchessa del Kent verrà ricordata da tutta la famiglia reale e dai cittadini del Regno Unito. Katharine Lucy Mary, questo il suo nome, è morta giovedì 4 settembre a Kensington Palace, circondata dalla sua famiglia. A comunicarlo è stato il Palazzo stesso con un toccante messaggio sulle pagine social ufficiali.

“È con profondo dolore che Buckingham Palace annuncia la scomparsa di Sua Altezza Reale la Duchessa di Kent – si legge – Sua Altezza Reale si è spenta serenamente ieri sera a Kensington Palace, circondata dalla sua famiglia”.

“Il Re, la Regina e tutti i membri della Famiglia Reale – continua – si uniscono al Duca di Kent, ai suoi figli e nipoti nel lutto per la loro perdita e ricordando con affetto la dedizione di una vita della Duchessa verso tutte le organizzazioni a cui era associata, la sua passione per la musica e la sua empatia per i giovani“.

La bandiera dell’Unione a Buckingham Palace è stata abbassata a mezz’asta a mezzogiorno in segno di rispetto e un annuncio formale incorniciato è stato affisso sulla ringhiera della residenza reale. La Duchessa avrà un funerale cattolico, a cui parteciperanno membri della famiglia reale di alto rango, tra cui il Re e la Regina. Sarà il primo funerale cattolico celebrato per un membro della famiglia reale nella storia britannica moderna.

Chi era la Duchessa del Kent: la vita

Quando nel 1961 sposò Edoardo, Duca di Kent, Katharine Lucy Mary divenne un volto noto agli eventi reali, tra cui quello prestigioso di Wimbledon. Con l’avanzare dell’età però decise di cambiare radicalmente la propria vita abbandonando il titolo di Sua Altezza Reale e diventando un’insegnante di musica.

In aggiornamento