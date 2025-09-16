Kate Middleton a lutto, bacia Re Carlo commosso al funerale della Duchessa del Kent

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Kate Middleton e William si sono uniti al dolore di Re Carlo per la morte della Duchessa del Kent, partecipando ai suoi funerali. Mentre Camilla era assente alla cerimonia.

Kate Middleton e William al funerale cattolico della Duchessa del Kent

Kate Middleton e William sono arrivati alle 13.45, ora di Londra, nella Cattedrale di Westminster per partecipare al funerale di Katharine, Duchessa del Kent, scomparsa il 4 settembre all’età di 92 anni, lasciando il marito, due figli e 10 nipoti.

La Principessa e il Principe del Galles si sono uniti a Re Carlo, in questo momento così triste per lui. Infatti, Katharine era la moglie di Edward, Duca del Kent, cugino di secondo grado di Sua Maestà, e figura centrale nella Corte britannica, legatissimo a Elisabetta II.

Poiché la Duchessa del Kent si era convertita al cattolicesimo nel 1994, le sue esequie sono state celebrate secondo il rito romano, il suo quindi è stato il primo funerale cattolico di un membro della Famiglia Reale nella storia britannica moderna.

Kate Middleton, look nero e le perle di Elisabetta II

Kate si è presentata al funerale in nero, rispettando il dress code di Palazzo. La Principessa del Galles ha indossato uno dei suoi abiti-cappotto di Catherine Walker, sobri e minimal, calze velate, décolleté in suede dal tacco alto di Gianvito Rossi, la borsa trapuntata in pelle d’agnello con catena di Chanel e cappello con veletta (da 1910 sterline).

Kate ha voluto rendere omaggio alla defunta Regina e al legame affettivo che aveva con la Duchessa del Kent, indossando la collana con quattro file di perle giapponese che le era appartenuta. È lo stesso gioiello che la moglie di William portò ai funerali di Elisabetta II.

La Principessa del Galles si è dimostrata particolarmente affettuosa con Carlo che era visibilmente commosso durante la cerimonia.

Kate Middleton, il bacio a Carlo

Infatti, come è accaduto in altre circostanze, sebbene raramente, Kate ha salutato il Re baciandolo sulla guancia. I due si sono scambiati un paio di baci, dimostrando sincero e reciproco affetto. Non solo, Lady Middleton si è permessa di appoggiare una mano sulla spalla del suocero, sottolineando la grande confidenza tra i due.

Carlo ha apprezzato particolarmente questo gesto tenero ed intimo nel contempo. Le circostanze probabilmente lo hanno provato e domani dovrà nascondere i suoi sentimenti, dato che deve ricevere Donald e Melania Trump in visita di Stato, con tanto di cena di gala a Buckingham Palace.

La Regina Camilla dà forfait

Carlo si deve essere sentito particolarmente vulnerabile durante i funerali. Infatti, è arrivato a Westminster da solo. La Regina Camilla ha dato forfait all’ultimo momento e non lo ha accompagnato. Buckingham Palace ha comunicato ufficialmente che la Sovrana è malata, è stata colpita da “sinusite acuta”. E probabilmente per preservarsi per la visita dei Trump ha deciso di non uscire. O forse sono vere le voci che Carlo e Camilla siano separati.

Comunque, a sostenere il Re, oltre a William e Kate, c’erano anche il Principe Andrea, il Principe Edoardo e sua moglie.