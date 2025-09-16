Re Carlo e Camilla, matrimonio finito: “Divorziati in tutto tranne che nel nome”

Re Carlo e Camilla fingono di stare insieme in pubblica, ma in realtà vivono già da separati. Il loro è "un matrimonio di apparenze"

IPA Re Carlo e Camilla

Carlo e Camilla sono separati. Lei vive da sola in una casa che vale 1,2 milioni di dollari che avrebbe ricevuto per mantenere il silenzio sul matrimonio finito. In pratica, i due reciterebbe in pubblico la parte della coppia felice per non danneggiare la Monarchia.

Re Carlo, il divorzio da Camilla è già effettivo

Secondo indiscrezioni che arrivano da Oltreoceano, Re Carlo e Camilla avrebbero divorziato, ma non hanno ufficializzato la separazione perché questo potrebbe destabilizzare la Corona. È il caso di dirlo: ironia della sorte.

Basti pensare che Carlo ha passato metà della sua vita a coltivare l’amore proibito per Camilla, mentre era stato di fatto costretto a sposare Diana, una donna molto lontana dai suoi interessi. Poi, quando la situazione con la prima moglie è diventata insostenibile, ha divorziato. Poco dopo Diana morì in un terribile incidente e lui fu accusato persino di averla “uccisa”.

La morte di Lady D fu l’ennesimo ostacolo al coronamento dell’amore con Camilla. Carlo dovette aspettare sette anni per poterla sposare. La Parker Bowles ci ha messo quasi 20 anni per farsi accettare ed Elisabetta II dovette dichiarare pubblicamente che accettava la nuora come futura Regina consorte.

Un anno dopo l’incoronazione, il Re si è ammalato di cancro e poco dopo si è separato dalla moglie, così faticosamente conquistata. Su quest’ultimo punto, però, siamo nell’ambito del pettegolezzo, perché ovviamente non ci sono prove concrete che tra Carlo e Camilla tutto sia finito. Ma le voci di corridoio si sono fatte molto insistenti, soprattutto perché la Regina trascorre parecchio tempo lontana dal marito, in quella che è considerata la sua casa.

Re Carlo e Camilla, vite separate

Sebbene Camilla sia sempre al fianco di Carlo in pubblico, da tempo trascorre il suo tempo libero separata dal marito. La Regina preferisce vivere nella sua casa, Ray Mill House nel Wiltshire, piuttosto che stare nelle residenze reali.

Stando a fonti vicine a Palazzo, Carlo e Camilla “stanno facendo fronte comune in pubblico, soprattutto perché Carlo è malato, ma dietro le quinte la situazione è molto diversa”. E ancora: “Sono divorziati in tutto tranne che nel nome. Camilla vive a Ray Mill per la maggior parte del tempo, mentre Carlo si ritira a Highgrove o a Clarence House. A questo punto, è un matrimonio di apparenze e di strategie di pubbliche relazioni”.

Divorzio Carlo e Camilla, la prova in una foto

A scatenare il gossip sulla separazione è stata la foto scattata da Chris Jackson, in occasione del compleanno della Regina. Il ritratto è stato realizzato in estate a Ray Mill. A commento dell’immagine, il fotografo ha descritto la Regina come “felice e rilassata nella sua casa di Ray Mill, nel Wiltshire”, sottolineando come la sua casa sia l’unico luogo in cui si sente davvero a suo agio.

La proprietà da 1,2 milioni di dollari fu acquistata da Camilla nel 1994 dopo il divorzio da Andrew Parker Bowles. Anche se dopo il matrimonio con Carlo, è andata ad abitare a Clarence House, non ha voluto vendere la sua casa. Ed è lì che si rifugia quando la vita di Corte diventa insopportabile.