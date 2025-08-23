Re Carlo è alle prese con un problema che Camilla definisce “terribile”

Le giornate di re Carlo e della regina Camilla sono segnate da vespe invadenti e api instancabili che hanno reso l’estate tutt’altro che tranquilla

IPA Re Carlo ha un problema con le vespe

C’è un piccolo dramma estivo tra le mura aristocratiche più amate della corona britannica: re Carlo III e la regina Camilla si trovano a convivere con un ospite inatteso che ha reso più frizzante, e a tratti complicata, la loro quotidianità. Un fastidio tanto insolito quanto insistente, che la regina non ha esitato a definire “terribile”.

Sandringham sotto assedio: l’allarme arriva da Camilla

La rivelazione è arrivata durante una tappa di Camilla al Festival Ebor di York, lo scorso 21 agosto. Qui, la regina ha raccontato che la residenza di famiglia a Sandringham, nel Norfolk, è diventata il teatro di un’invasione di vespe. Un problema che ha sorpreso anche i visitatori della tenuta, accolti da cartelli di avviso che segnalano l’alta attività degli insetti.

Secondo quanto riportato da People, la causa principale sarebbe stata una primavera insolitamente secca che ha favorito la proliferazione delle vespe nella zona. Il risultato è una convivenza tutt’altro che idilliaca: i giardini curatissimi della residenza reale, solitamente scenario da cartolina, sono stati trasformati in un campo minato di ronzii e punture.

Non solo vespe: anche le api fanno la loro parte

Come se non bastasse, Camilla ha confidato che anche nella sua amata Ray Mill House, in Wiltshire, le cose non vanno meglio. Qui la regina coltiva da anni la passione per l’apicoltura, producendo miele destinato a progetti di beneficenza. Ma l’estate 2025 ha portato una sorpresa: “Le arnie sono più vivaci che mai”, ha raccontato.

Le api, alleate preziose per l’ecosistema, quest’anno sembrano essersi moltiplicate oltre ogni aspettativa, rendendo la gestione quotidiana delle arnie decisamente più impegnativa. Per Camilla, che ha sempre parlato con orgoglio della sua attività da apicultrice, non è un dettaglio da poco: mantenere un equilibrio tra la tutela delle api e la sicurezza di chi frequenta la residenza è diventata una piccola sfida.

Un’estate reale più movimentata del previsto

Tra vespe aggressive e sciami di api fin troppo prolifici, l’estate della coppia reale si sta rivelando meno serena del previsto. A Sandringham, i visitatori sono invitati a prestare attenzione, mentre a Ray Mill House le giornate scorrono tra miele in abbondanza e qualche apprensione di troppo.

Scrive il New York Post che questa situazione ha assunto toni curiosi e quasi comici: un re e una regina, simbolo di eleganza e regalità, costretti a fare i conti con un problema molto terreno. Non i soliti intrighi di corte o questioni istituzionali: la minaccia, almeno per ora, arriva dal ronzio instancabile degli insetti.

Un tocco di normalità nella vita reale dei reali

Eppure, proprio questo piccolo dramma estivo ha un risvolto affascinante. Mostra un lato inaspettato e umano della famiglia reale: al pari di qualsiasi famiglia britannica, anche Carlo e Camilla devono misurarsi con le sorprese della natura. Non bastano i castelli secolari o i giardini impeccabili a tenere lontani gli imprevisti: la vita, persino quella coronata, non è immune da fastidi che molti conoscono bene.

In fondo, tra un tè servito in porcellana fine e un ricevimento di corte, non è difficile immaginare re Carlo agitare la mano per scacciare una vespa troppo invadente o Camilla ridere del suo miele “troppo abbondante”.