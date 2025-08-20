Re Carlo in vacanza con Camilla, Kate e William pronti a raggiungerli

Re Carlo ha raggiunto Balmoral per trascorrere le vacanze con Camilla e in attesa di Kate e William, suo fratello Andrea lo starebbe mettendo in imbarazzo.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Re Carlo

Le vacanze di Re Carlo sono ufficialmente iniziate e presto verrà raggiunto da Kate e William. Il Sovrano infatti è arrivato a Balmoral, la tenuta in Scozia dove tradizionalmente trascorre il suo periodo di riposo estivo. L’arrivo di Re Carlo è avvenuto seguendo l’etichetta, con la cerimonia di benvenuto tradizionale delle truppe del Royal Regiment of Scotland accompagnate da una mascotte speciale, il pony Cruachan IV.

Le vacanze di Re Carlo a Balmoral

Per l’occasione Re Carlo ha indossato una giacca e un panciotto in tweed, oltre al kilt scozzese tradizionale. Dopo aver ispezionato le truppe ha accarezzato teneramente il pony. Grande assente Camilla che ha scelto di dedicarsi allo shopping insieme alla figlia Laura e ai nipoti nel villaggio di Ballater. Nelle prossime settimane Carlo soggiornerà a Birkhall, il suo cottage all’interno della tenuta. Gli altri membri della Royal Family invece alloggeranno nel castello, alternandosi.

Presto infatti a Balmoral arriveranno Kate Middleton e William insieme ai figli George, Charlotte e Louis. L’intera famiglia ha trascorso una settimana in Grecia, per poi volare nel Norfolk, presso Anmer Hall, ma starebbe già preparando di nuovo le valigie dopo aver ricevuto l’invito di Re Carlo. Balmoral sarà l’ultima tappa delle vacanze per i figli di Kate e William che in seguito torneranno a scuola. L’autunno sarà poi piuttosto impegnativo per la coppia che dovrà gestire il trasloco a Forest Lodge.

L’imbarazzo di Re Carlo per il principe Andrea

Non solo Carlo e Camilla, in Scozia è arrivato anche il principe Andrea che sta mettendo in serio imbarazzo la Corona. Tutta colpa di una biografia scritta da Andrew Lownie e che non restituisce un’immagine ottima del duca di York.

La biografia shock si intitola Entitled: ascesa e caduta del casato di York e, secondo quanto riferito dall’autore, la Famiglia Reale avrebbe cercato di bloccarne la pubblicazione, senza riuscirci. Il giornalista descrive fra le pagine Andrea come “ossessionato dal sesso. Sporcaccione. Ignorante. Volgare. Incredibilmente maleducato e spocchioso. Ecco chi è davvero Sua Bassezza”.

“Non aveva limiti a letto. Mi diceva che aveva un rapporto aperto con sua moglie”, racconta nel libro una fonte, riferendosi a Sarah Ferguson, la moglie di Andrea di York da cui ha poi divorziato. Particolarmente forti anche le presunte dichiarazioni di Jeffrey Epstein, miliardario e criminale, accusato di violenza sessuale, che di lui avrebbe detto: “Siamo entrambi drogati di sesso. È l’unica persona che ho incontrato in vita che è più ossessionato di me dalla f…. Da quello che mi dicono, è il più pervertito di tutti e gli piace così tanto il fetish… e dire che io sono il feticista supremo”.

Parole forti e una biografia scioccante che sta facendo tremare la Royal Family, mettendola in imbarazzo, soprattutto per le rivelazioni sul comportamento scorretto del principe nei confronti persino del personale di servizio della sua residenza reale. Proprio per questo Re Carlo non gradirebbe la presenza di Andrea a Balmoral e sarebbe deciso a tenerlo il più lontano possibile.