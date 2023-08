Andrea di York in auto con William e Kate, il duca pronto a tornare a palazzo?

Come ogni anno, la famiglia reale inglese ha deciso di riunirsi a Balmoral per passare insieme gli ultimi giorni delle loro vacanze estive. Una consuetudine che viene portata avanti da moltissimi anni e che non si è interrotta neanche adesso che, per la prima volta, non sarà presente nel castello scozzese la compianta Regina Elisabetta II. La monarca, infatti, è scomparsa proprio nella residenza estiva lo scorso 8 settembre. Nella giornata di domenica 27 agosto, i membri della casa reale inglese si sono dimostrati più uniti che mai, recandosi tutti insieme alla funzione domenicale. Tra loro anche il Duca di York, Andrea, che, a grande sorpresa, è stato accompagnato in chiesa proprio dal nipote William, principe di Galles e dalla moglie Kate Middleton.

Andrea di York in viaggio in auto con il nipote William e la moglie Kate Middleton

La funzione domenicale del 27 agosto a Balmoral è stata seguita da diversi membri della famiglia reale inglese. Primi tra tutti lo stesso sovrano e la consorte Camilla, che hanno raggiunto il luogo di culto sulla stessa auto. Anche il fratello minore del re, Edoardo e la sorella Anna si sono recati in chiesa con un’altra automobile. In una terza auto, invece, viaggiava l’altro fratello del sovrano, Andrea, Duca di York. Al volante dell’auto su cui viaggiava l’ex marito di Sarah Ferguson si trovava addirittura l’erede al trono d’Inghilterra, William, come riportato dal Daily Mail.

Fonte: IPA

Infatti, nelle foto scattate dai fotografi lungo il percorso che porta alla chiesa, si nota il futuro sovrano al volante di una Land Rover Defender e, al suo fianco, nel secondo sedile anteriore dell’auto il Duca di York. Nel sedile posteriore della vettura, invece, è possibile scorgere Kate Middleton. All’uscita dalla funzione religiosa, Andrea di York e Kate Middleton hanno scambiato i loro posti in auto e la Principessa di Galles ha viaggiato nel sedile anteriore dell’auto, mentre lo zio del Principe William d’Inghilterra in quello posteriore.

Re Carlo e Camilla stanno trascorrendo le loro vacanze estive nel Castello di Balmoral, luogo molto amato dalla Regina Elisabetta II. Anche i nipoti William e Kate Middleton, con i loro tre figli hanno deciso di trascorrere del tempo in Scozia, ma, secondo delle indiscrezioni, i due hanno deciso di non dormire sotto lo stesso tetto dei sovrani.

Andrea di York: pronta la riabilitazione del duca?

Re Carlo III ha deciso d’invitare il fratello Andrea di York a trascorre le tradizionali vacanze estive nel Castello di Balmoral. Si tratta di una scelta molto importante vista l’estromissione del duca dagli impegni reali, dopo lo scandalo Epstein, che l’ha visto coinvolto in prima persona. Si tratterebbe, infatti, di un semplice tassello di un piano più grande del monarca per riabilitare il nome del fratello e salvare la monarchia.

Anche la scelta di far viaggiare nella stessa vettura Andrea di York e il nipote, potrebbe essere una mossa studiata. Il commentatore reale Richard Fitzwilliams ha detto la sua opinione a riguardo: “Una dichiarazione pubblica di unione… Chiaramente intese a inviare un messaggio di unità familiare”.

Secondo l’esperto della casa reale inglese, però, per Andrea di York non sarebbero previsti dei nuovi incarichi reali, ma si sarebbe trattato solo d’inviare un messaggio d’unità ai sudditi: “Questo è un momento triste per la famiglia reale durante la consueta pausa a Balmoral. Loro e la nazione commemoreranno presto un anno dalla morte della Regina… È importante sottolineare che non esiste alcuna possibilità, come hanno sempre capito il re Carlo e il Principe William, che ritorni a ricoprire incarichi pubblici in qualsiasi forma”.