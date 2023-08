Fonte: Getty Images Kate Middleton, i look iconici da quando è madrina di Wimbledon

Kate Middleton ha imposto il suo categorico no a dormire con William al Castello di Balmoral dove trascorreranno qualche tempo in agosto insieme a Carlo e Camilla, come da tradizione. Infatti, con la Regina Elisabetta la Famiglia Reale era solita riunirsi verso la fine delle vacanze estive nella sua dimora scozzese. Ma col nuovo Re le cose cambiano e nuove nubi si addensano.

Infatti, ancora una volta al centro della polemica che in veste William e suo padre Carlo è la Scozia. Il rifiuto di Kate Middleton, per altro condiviso da suo marito William, di soggiornare al Castello di Balmoral si aggiunge allo scandalo creato dall’indiscrezione sul Principe del Galles.

William, la polemica per il kilt

Quest’ultimo non ama il kilt, costume nazionale scozzese, contrariamente a suo padre che lo indossa spesso. William non intende minimamente portarlo. Questo ha suscitato non poco l’indignazione dei sudditi scozzesi e ha gettato nell’imbarazzo il Sovrano, mentre la stampa britannica commenta piccata la voce messa in circolo da una fonte vicina a Palazzo. La gonna in tartan proprio non va al futuro Re britannico, malgrado il profondo simbolismo e i privilegi che il kilt porta con sé.

“È curioso che William non abbia mai voluto indossare il kilt da adulto”, ha commentato fra gli altri Joe Little, giornalista del Guardian. Così facendo il Principe del Galles compie un atto discriminatorio nei confronti della Scozia, malgrado abbia ereditato dei titoli che lo legano a quella terra. Infatti, in quanto primogenito del Re regnante e Great Steward of Scotland, ha ottenuto gli antichi titoli di Duca di Rothesay, Conte di Carrick, Barone di Renfew e Signore delle Isole.

Kate Middleton a Balmoral: il rifiuto imbarazzante

Ad alimentare ulteriormente il fuoco della polemica, ora è trapelata la notizia che i Principi del Galles non intendono fermarsi nella residenza scozzese di Carlo, il Castello di Balmoral, molto amata da Elisabetta e dove ha trovato la morte. Questo non significa che non saranno da quelle parti in agosto. Al contrario William e Kate coi tre figli, George, Charlotte e Louis, terranno compagnia a Carlo e Camilla a Balmoral, anche se ci saranno dei cambiamenti rispetto ai tempi della Regina. Solo che non dormiranno lì.

Stando a quanto riferisce il Mirror, William e Kate preferiscono pernottare nel cottage di Tam-na Ghar, luogo particolarmente apprezzato dalla coppia perché qui si rifugiavano durante le loro fughe d’amore quando erano ancora studente all’Università di Saint Andrews. Il cottage è molto piccolo e ha solo tre camere da letto. È la residenza privata dei Principi del Galles all’interno della tenuta di Balmoral che conta 50mila acri con 150 edifici. Tam-Na-Ghar si trova nelle immediate vicinanze di Birkhall, che è la residenza di Carlo e Camilla a Balmoral.

Fonte: IPA

La decisione di non soggiornare al Castello non dipende dagli spifferi di cui tanto soffre Camilla e che imperversano nell’antica dimora, ma sarebbe legata a una questione affettiva. Come ricordato a Balmoral si è spenta la Regina lo scorso 8 settembre e questa sarebbe la prima estate senza di lei. I ricordi sono troppo forti e William e Kate vorrebbero evitare di rivivere il trauma della morte di Elisabetta e soprattutto di farlo subire ai tre figli.