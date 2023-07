Kate Middleton e William in vacanza, anche le guardie del corpo si divertono

Fonte: Getty Images Kate Middleton, la passione per gli abiti a pois

È tempo di vacanze anche per Kate Middleton e il Principe William. Al momento la coppia non ha ancora svelato i propri piani ma non è esclusa una tappa alle Isole Scilly dove è già stata qualche anno fa insieme ai figli George, Charlotte e Louis. Un arcipelago costituito da cento isole ma quelle abitate (con duemila persone in tutto) sono solo cinque, a mezz’ora di traghetto le une dalle altre. Cottage, spiagge quasi tropicali, dune, fari, tutto in stile british. Qui le parole d’ordine sono: intimità, riservatezza e soprattutto privacy.

Kate Middleton e il Principe William alle Isole Scilly

Tre anni fa Kate e William hanno trascorso del tempo di qualità alle Isole Scilly. Nello specifico hanno soggiornato a Tresco, la seconda isola più grande dell’arcipelago, caratterizzata da ampie spiagge e vegetazione subtropicale. Qui le persone (appena 175 residenti) si muovono prettamente in biciletta e lo stesso hanno fatto i Principi del Galles. Chi ha avuto il piacere di incontrarli ha raccontato che la Middleton e il marito erano davvero rilassati e pieni di energia e i loro sorrisi erano contagiosi.

“William e Kate sorridevano tutto il tempo e sembravano davvero felici e rilassati. Anche le loro guardie del corpo avevano grandi sorrisi: chiaramente è stata una bella vacanza per tutti”, ha fatto sapere un testimone al Mail on Sunday. La famiglia reale, inclusi i piccoli George, Charlotte e Louis, si è trattenuta a Dolphin House, un incantevole cottage con sei camere da letto che costa fino a 4mila sterline per una settimana di permanenza.

Un posto dove il figlio di Re Carlo III e la nuora hanno goduto della privacy più assoluta come assicurato da una fonte: “Dolphin House è davvero una casa vacanza idilliaca e modesta per le famiglie. Kate, William e i bambini hanno sicuramente sfruttato al massimo la tranquillità che c’è lì, e gli abitanti dell’isola si sono assicurati di lasciarli soli e di non disturbare il loro viaggio”.

Del resto a Dolphin House sono abituati ad avere ospiti illustri: nel 1989, quando era solo un bambino, il Principe William ha sostato qui con il fratello minore Harry, il padre Charles e la defunta Lady Diana. Qualche anno fa, invece, ha alloggiato nel cottage l’attore inglese Jude Law, in cerca di serenità e lontano dai paparazzi.

Nonostante le piccole dimensioni sull’isola di Tresco c’è molto da fare: dalle nuotate nelle acque cristalline ai giri in barca, passando per il paddleboard e il kayak, senza dimenticare una visita alle rovine del Castello di Cromwell e al famoso Abbey Garden.

Da non perdere poi il Tresco Island Spa, dove rilassarsi tra spa e idromassaggio e giocare pure a tennis, da sempre lo sport preferito di Kate Middleton che non ha rinunciato a disputare qualche avvincente partita con il Principe William.

“Tresco Island Spa vanta piscine interne ed esterne con strutture termali, una gamma completa di trattamenti di lusso, campi da tennis e due palestre. Tutti gli ospiti che soggiornano a Tresco possono accedere ovviamente alle strutture termali”, ha spiegato una rappresentante della struttura a Express.