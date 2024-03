Fonte: IPA Kate Middleton

Kate Middleton ha il cancro: la Principessa ha condiviso la diagnosi con i sudditi in un video nella serata di venerdì 22 marzo 2024, per mettere a tacere tutte le indiscrezioni e le teorie del complotto delle ultime settimane. Con la Pasqua in avvicinamento, Kate e William hanno lasciato Londra, per rifugiarsi nel Norfolk, lontani dal clamore mediatico, così da proteggere i figli, George, Charlotte e Louis.

Kate Middleton, le parole di supporto del Principe William

Dopo l’operazione all’addome a gennaio 2024, Kate Middleton non è stata più avvistata in pubblico, fatta eccezione per lo scatto con la madre Carole in auto e il video dove l’abbiamo vista al fianco del Principe William. Tutto ciò, però, non è bastato a mettere a tacere le voci sulla scomparsa della Principessa: nonostante la richiesta di privacy, c’è stata enorme apprensione nei confronti dello stato di salute di Kate. Da qui la decisione di spiegare ai sudditi cos’è successo: la scelta della Middleton di attendere così tanto è di natura familiare.

L’obiettivo di Kate e William è sempre stato quello di proteggere i figli dal clamore. Così, ora che George, Charlotte e Louis sono in vacanza per Pasqua, possono trascorrere insieme il periodo senza “domande scomode” proprio sulla loro mamma. Una fonte Reale ha fatto sapere al Telegraph che William è “estremamente orgoglioso di sua moglie per il coraggio e la forza che ha dimostrato non solo questa settimana, ma dopo l’intervento chirurgico di gennaio. Ha sempre fatto tutto il possibile per proteggere la sua famiglia e ora più che mai vuole garantire alla moglie la privacy di cui ha bisogno per riprendersi completamente”.

Kate Middleton e Re Carlo, il pranzo privato

Gli ultimi giorni sono stati a dir poco tumultuosi per la Famiglia Reale. Non solo Re Carlo ha il cancro, ma anche la sua amatissima nuora, Kate. Stando alle ultime indiscrezioni, il supporto all’interno della Famiglia è reciproco: poche ore prima di rivelare la diagnosi di cancro, Kate Middleton ha avuto un incontro con Re Carlo. Un pranzo “emotivo”, ma soprattutto privato, al Castello di Windsor. Al Sun, una fonte ha svelato: “È molto insolito che loro due si siedano insieme”. Naturalmente, il Re sapeva della diagnosi di Kate.

“Un momento in cui hanno avuto molto di cui discutere, anche perché solamente poche settimane prima il Re aveva iniziato il suo ciclo di cure e si era occupato di annunciare la sua diagnosi. Non c’è dubbio che possano aiutarsi a vicenda per sostenersi durante le loro battaglie contro il cancro. Il Re ha lasciato il pranzo molto emozionato. Sono molto legati e lui pensa a Catherine come a sua figlia”.

Intanto, il Regno Unito è nel caos. A Londra molte persone hanno visto il video di Kate piangendo per le strade. Tanti sostenitori hanno lasciato dei fiori al Castello di Windsor per Kate. Ora, la Principessa del Galles si è sottoposta a un ciclo di chemioterapia preventiva, e il trattamento è iniziato alla fine di febbraio. William, così come Kate, si è detto commosso “dal calore e dal sostegno del pubblico”.