La Principessa del Galles è stata vista per la prima volta in pubblico dopo l'operazione ma William non c'è

Fonte: IPA Kate Middleton

Kate Middleton è tornata in pubblico dopo l’operazione all’addome che l’ha fermata a metà gennaio. La Principessa del Galles è apparsa serena al fianco di mamma Carole Middleton, che l’ha portata lontana da Windsor in auto e verso una destinazione che non è stata resa nota. La prima foto della futura Regina d’Inghilterra è apparsa su TMZ e dopo moltissime settimane di silenzio sul suo conto – se si fa eccezione per il comunicato ufficiale e per le varie smentite trasversali – ma il primo scatto ci restituisce un’immagine che suggerisce cauto ottimismo sulla sua condizione.

La prima foto di Kate Middleton dopo l’operazione

Il suo ritorno in pubblico è atteso tra qualche settimana ma pare che le condizioni di Kate Middleton le permettano già di uscire di casa per una passeggiata poco stancante in auto. Ad accompagnarla c’è mamma Carole Middleton, che è stata al suo fianco in ogni momento, mentre non vi è traccia di suo marito William. La foto, diffusa in Italia da Chi, fuga ogni dubbio sui gravi problemi di salute che l’avrebbero tenuta lontana dalla scena pubblica, ma alimenta quelli sul rapporto difficile con il Principe di Galles che è stato anche accusato di azioni gravissime ma chiaramente non confermate in via ufficiale.

È pur vero che Carole Middleton ha guidato la famiglia nei giorni di assenza di sua figlia, occupandosi dei nipotini George Charlotte e Louis che avevano assoluto bisogno di un punto di riferimento. I piccoli non avevano potuto fare visita alla madre quando si trovava ricoverata in clinica, perché non rimanessero turbati dalla sua condizione, ma lei aveva iniziato da subito a sentire la loro mancanza dato che mai si era allontanata dai suoi figli per così tanto tempo. Non che William sia stato assente, anzi: si era infatti affrettato a chiudere la sua agenda in attesa che la moglie si riprendesse almeno parzialmente dall’operazione all’addome sulla quale si è speculato fin troppo.

Fonte: Ufficio Stampa Chi

Quando torna in pubblico

La Principessa dovrebbe tornare ai suoi doveri di membro Senior della Famiglia Reale nel periodo di Pasqua ma non prima. La sua assenza si è infatti fatta sentire, soprattutto adesso che la Monarchia sta vivendo un periodo di grande incertezza a causa della diagnosi di tumore che ha costretto Re Carlo a fermarsi e a sottoporsi a cure pesantissime che danno però speranza nel futuro.

C’è stato addirittura chi gli ha dato sei mesi di vita: da qui la necessità fondamentale di preparare William a ogni evenienza. Persino a una sua scomparsa prematura per la quale è già stato organizzato il funerale. Re Carlo non ha intenzione di mollare e ha già rivisto il Primo Ministro per le consuete udienze a Palazzo, ironizzando persino sulla sua condizione di salute che sarebbe tutt’altro che favorevole. Il Sovrano aveva però voluto proteggere Kate Middleton e William, annunciando il suo imminente ricovero per distogliere l’attenzione da loro e farli stare sereni in un periodo di difficoltà. Nessuno avrebbe però immaginato che la prima degenza nascondesse un risvolto ben più serio ma che il Re non ha nascosto, mostrando ancora una volta il suo lato più umano. William e Kate sono il futuro e lei, a giudicare dalla foto in cui si copre il volto con gli occhiali da sole, non vede l’ora di tornare.