Ecco le condizioni di Re Carlo che, in maniera indiretta, svela al Paese come sta in realtà in questa fase di delicate cure per il cancro

Fonte: IPA Re Carlo e la Regina Camilla

Re Carlo continua con le sue cure nella più totale segretezza, com’è di consueto nella famiglia reale. La situazione sembra però farsi sempre più delicata. I sudditi attendono aggiornamenti in merito ma le informazioni che trapelano non giungono da fonti ufficiali, bensì unicamente dai tabloid.

Si fa largo intanto sempre più l’ipotesi dell’abdicazione, mentre la Regina Camilla e la Principessa Anna colmato il vuoto lasciato dal sovrano. Questi, pare, sarebbe intenzionato a richiamare il figlio Harry a Corte, ma in merito ci sarebbe uno scontro in atto con William. Proprio il suo primogenito sta dimostrando d’essere pronto per la Corona, in caso di abdicazione, aiutando una stanca Camilla che ha necessità di una pausa prolungata.

Il viaggio di Re Carlo

Come detto, notizie ufficiali sulle condizioni di salute di Re Carlo non giungono da Buckingham Palace. Proseguono le cure per il cancro ma, nel frattempo, il sovrano sta lanciando all’intera nazione un messaggio in forma indiretta.

Hanno avuto inizio i preparativi per il suo viaggio in Australia. La possibilità che si cimenti in questo faticoso programma è concreta, il che consentirebbe di vederlo nuovamente e, soprattutto, dimostrerebbe la sua capacità di poter ancora gestire gli oneri della Corona.

Allo stato attuale, negli uffici preposti, sono stati avviati i colloqui con gli Stati e i territori per decidere dove e quando Re Carlo e la Regina Camilla potrebbero recarsi in visita.

Il Primo Ministro Anthony Albanese aveva confermato a inizio 2024 che il sovrano si sarebbe recato in visita. L’ipotesi era quella di far coincidere il tutto con la riunione dei capi di governo del Commonwealth a Samoa, in ottobre. La diagnosi e le cure hanno però messo il tutto in dubbio, con il Re ritiratosi dagli incarichi pubblici. Il viaggio non è dunque una certezza ma i giornali confermano che i preparativi sono stati avviati, con tanto di suggerimenti accumulati su un possibile itinerario.

Come sta Camilla

La necessità di Re Carlo di fare un passo indietro, dedicandosi interamente alla cura del proprio corpo, ha spinto la Regina Camilla a fare un passo avanti e sostituirlo. Tantissimi gli incarichi ufficiali da dover gestire, con la Principessa Anna che ha per sua fortuna accettato di aiutarla in tutto questo.

La sovrana ha però chiesto una settimana di riposo, dopo aver portato a termine da sola ben 13 impegni ufficiali. I tabloid la descrivono come esausta. William ha nuovamente dimostrato d’essere pronto alla guida della Famiglia Reale, facendo un passo avanti, nonostante le condizioni di sua moglie Kate Middleton.

Questo nuovo duo dovrebbe essere impegnato nelle attività quotidiane per un po’ di giorni, considerando come Camilla riposerà almeno fino all’11 marzo, quando ci sarà la cerimonia del Commonwealth Day.