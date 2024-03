Re Carlo è tornato al lavoro, nonostante le cure per il cancro. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di salute del sovrano

Fonte: IPA Re Carlo

Re Carlo continua le proprie cure per tentare di liberare il proprio organismo dal cancro che lo attanaglia. Una condizione che lo ha costretto a svariati passi indietro per quanto concerne i suoi impegni ufficiali.

Tante responsabilità sono ricadute sulla Regina Camilla e sulla Principessa Anna in questa fase. Molto impegnato anche William, che si è diviso tra i propri impegni, alcuni del padre (la sovrana ha avuto bisogno di una settimana di pausa) e le condizioni di sua moglie Kate Middleton. Ciò non vuol dire però che il sovrano sia recluso a palazzo, incapace di assolvere del tutto ai propri doveri. Vediamo di seguito quelli che sono gli ultimi aggiornamenti sul suo stato di salute.

Re Carlo è tornato a lavoro

Il Primo Ministro britannico Rishi Sunak ha preso parte all’udienza settimanale con Re Carlo. Il tutto è avvenuto al telefono, considerando lo stato di salute del sovrano. Buckingham Palace ha autorizzato Downing Street a diffondere quest’informazione, al fine anche di rassicurare l’opinione pubblica.

I tabloid, infatti, si sono già soffermati abbastanza sulle ipotesi future, dall’abdicazione in favore di William all’organizzazione dei suoi funerali, per i quali è già stato tutto deciso, compreso il nome in codice, Operazione Menai Bridge.

Ecco le parole del portavoce ufficiale del Primo Ministro: “In generale non è qualcosa che facciamo e non abbiamo intenzione di prendere quest’abitudine, commentando le conversazioni del Premier con il Re. In questo caso specifico, però, abbiamo concordato con il Palazzo di confermare che si parleranno al telefono più tardi”.

Il tutto è avvenuto mentre il Principe di Galles, ovvero il suo primogenito William, operava in sua vece nel corso di una cerimonia di investitura al Castello di Windsor. Ha consegnato più di 50 onorificenze, tra le quali quella all’ex calciatrice inglese Ellen White.

Il messaggio per la Regina scomparsa

Nel giorno della Festa della Mamma nel Regno Unito, non solo la prima foto ufficiale di Kate Middleton dopo l’operazione all’addome, ma anche un messaggio per la Regina Elisabetta II. Re Carlo ha voluto pubblicare (non personalmente, ovviamente) poche parole per ricordare la madre scomparsa, ma soprattutto una foto commovente.

La sovrana è deceduta a settembre del 2022 e la sua assenza fa ancora sentire il suo enorme peso: “Auguriamo a tutte le madri, così come a coloro che oggi sentono la mancanza della loro mamma, una serena domenica della mamma”.

Lo scatto scelto è in bianco e nero e mostra l’allora Principe di Galles baciare la mano della Regina Elisabetta. Il tutto durante una gara di polo nel 1985. Un gesto che dimostra, qualora ce ne fosse stato bisogno, il profondo legame tra i due. Carlo si è seduto sul suo trono dopo 70 anni di regno della madre. L’attuale monarca è stato incoronato a maggio 2023, andando incontro a numerose polemiche. A lungo è riecheggiato il grido “not my king”. Oggi il clima è maggiormente disteso, con il popolo che si è mostrato più vicino al Re, soprattutto dopo la notizia della diagnosi di un cancro (non specificato).