Carlo ha il cancro, condizioni di salute del Re: William e Camilla più vicini

Fonte: Getty Images Camilla con William

La famiglia reale sta affrontando alcuni mesi difficili a causa della diagnosi di cancro di Re Carlo e del recupero post operatorio di Kate Middleton. Le recenti visite in ospedale dei due reali hanno contribuito a creare una forte alleanza tra i loro partner, secondo un esperto.

Re Carlo sta male: alleanza tra William e Camilla

Si dice che il principe William e la regina Camilla siano “più vicini che mai” poiché entrambi assumono ulteriori responsabilità. Ciò avviene dopo che a Charles è stato diagnosticato un cancro, mentre Kate ha subito un intervento addominale. Entrambi i due se la stanno prendendo con calma dopo i recenti problemi di salute. Jennie Bond, ex corrispondente reale della BBC, afferma che William e Camilla si sono entrambi fatti avanti e stanno “accudendo la corona”.

Hanno mostrato il miglioramento del loro rapporto durante la loro apparizione al servizio del Commonwealth Day questa settimana. Lunedì sia Kate che Charles non hanno potuto partecipare alla funzione dell’Abbazia di Westminster. Il monarca 75enne ha invece consegnato un videomessaggio al popolo del Commonwealth in un discorso virtuale sottolineando l’importanza dell’unità.

Nella clip, ha detto: “Il Commonwealth è come l’impianto elettrico di una casa, e la sua gente, la nostra energia e le nostre idee sono la corrente che scorre attraverso quei fili. Insieme e individualmente, siamo rafforzati condividendo prospettive ed esperienze, e offrendo e prendendo in prestito la miriade di modi in cui ognuno di noi ha affrontato le sfide del nostro tempo.” Jennie ha spiegato che non è stata una sorpresa che William e Camilla abbiano dimostrato unità quel giorno, dato che la coppia è “destinata” ad essere “in contatto molto più stretto”. L’accordo arriva dopo che i due reali avevano precedentemente avuto una relazione tesa in seguito alla rottura del matrimonio di Carlo e della principessa Diana nel 1992.

Come sta Re Carlo

“Gli eventi recenti hanno ovviamente avvicinato molto William e Camilla”, ha detto Jennie a OK! “Sono stati lasciati, quasi letteralmente, a curare la Corona mentre il Re e la Principessa si riprendono. Le loro squadre lavoreranno più da vicino per coordinare i diari e coprire gli impegni che sono stati pianificati, e Camilla e William saranno sicuramente stati in un contatto regolare molto più stretto.”

L’esperto ha anche suggerito che i due reali potrebbero essere stati in grado di offrirsi aiuto emotivo a vicenda in seguito ai problemi di salute dei loro coniugi. Ha detto: “A parte l’aspetto lavorativo delle cose, sono sicura che si saranno aiutati anche a livello emotivo l’uno per l’altro. Entrambi saranno stati così preoccupati per questi inaspettati problemi di salute e immagino che avranno condiviso le loro preoccupazioni”.