Carlo ha il cancro, condizioni di salute del Re: cambia il rapporto con Kate

La connessione tra Re Carlo e Kate Middleton è sempre più forte non solo per scelte passate ma anche per la loro congiunta battaglia contro il cancro

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: Getty Images Re Carlo e Kate Middleton

La famiglia reale britannica è spesso al centro dell’attenzione per i grandi eventi pubblici e le celebrazioni che segnano la storia del regno. Tuttavia, ci sono aspetti meno noti e più intimi che tessono le relazioni all’interno di questo affascinante nucleo familiare. Uno di questi aspetti riguarda il ruolo svolto da Re Carlo nel matrimonio del Principe William e Kate Middleton, e come, negli anni successivi, le battaglie personali abbiano ulteriormente consolidato i legami tra i membri della famiglia reale.

Fonte: Getty Images

Carlo ha il cancro, condizioni di salute del Re: il suo ruolo nel matrimonio di Kate e William

Nonostante il fasto e la pompa che si addicono a un matrimonio reale, il contributo personale di Re Carlo alla celebrazione nuziale del figlio William con Kate Middleton nel 2011 rivela un lato sorprendentemente intimo e profondamente legato alla tradizione familiare. Esperto amante della musica classica, Carlo scelse personalmente alcuni pezzi per la cerimonia svoltasi nell’Abbazia di Westminster, attingendo alla sua vasta conoscenza musicale per arricchire il significato dell’evento.

Tra le melodie selezionate, alcune avevano risuonato anche nel suo stesso matrimonio con Camilla, creando un filo diretto tra i momenti salienti della vita familiare e rafforzando il senso di continuità e appartenenza.

Da sempre appassionato conoscitore di melodie intramontabili, Carlo ha preso una decisione significativa, quella di selezionare personalmente la colonna sonora che avrebbe fatto da sfondo alle nozze reali del 2011. La sua scelta non è stata casuale ma il frutto di un amore coltivato sin dall’infanzia, ereditato dalla Regina Madre e alimentato da esperienze uniche, come la memorabile esibizione del Balletto Bolshoi a Covent Garden che lo lasciò estasiato da bambino.

In quell’occasione speciale, l’Abbazia di Westminster si è riempita delle note di Johann Sebastian Bach e di pezzi orchestrali di Edward Elgar, Sir Peter Maxwell Davies e altri, creando un’atmosfera solenne e al tempo stesso profondamente emotiva. Tra i brani scelti, Farewell to Stromness, Touch Her Soft Lips and Part e Romance for String Orchestra Op. 11 hanno avuto un significato particolare, poiché furono gli stessi suonati al matrimonio di Carlo e Camilla, creando un delicato legame musicale tra i due momenti felici della famiglia reale.

Carlo, condividendo la sua selezione musicale, ha lasciato un’impronta indelebile nel matrimonio di William e Kate, offrendo agli ospiti e al mondo intero uno spaccato della sua anima appassionata di melodie eterne. La sua speranza, come rivelato in un’intervista a Classic FM, era quella di regalare piacere e gioia attraverso la sua scelta musicale, un desiderio che, senza dubbio, si è avverato, rendendo quel giorno ancora più memorabile.

Fonte: Getty Images

Il rapporto tra Carlo e Kate diventa sempre più forte

Oltre alla musica, negli ultimi anni, un altro fattore ha contribuito a intensificare il rapporto tra Re Carlo e la Principessa Kate è la loro comune lotta contro il cancro. Le recenti diagnosi di cancro che hanno colpito sia Carlo sia Kate hanno aperto un capitolo delicato e difficile, spingendo i membri della famiglia reale a supportarsi vicendevolmente in maniera ancora più stretta.

La decisione della Principessa del Galles di rendere pubblica la sua diagnosi, ispirata dalla reazione positiva alla simile rivelazione del suocero, ha segnato un momento di profonda solidarietà familiare e ha evidenziato l’importanza del supporto reciproco nei momenti di vulnerabilità.

A gennaio, entrambi hanno trascorso tempo presso la London Clinic per delle operazioni, prima di ricevere le rispettive diagnosi a febbraio. Kate ha scelto di attendere un ulteriore mese prima di annunciare pubblicamente la sua condizione, volendo trovare il momento giusto per condividerlo con i suoi bambini.

Il rapporto tra Kate e Carlo si è intensificato nel corso degli anni, con il Re che spesso si è riferito a Kate con affetto come “la mia amata nuora“. Questa vicinanza è stata ulteriormente cementata dalla loro comune battaglia contro il cancro. Il sostegno e l’amore pubblicamente espressi da Carlo e Camilla verso Kate e la sua famiglia hanno segnato un momento di unità familiare, dimostrando che le sfide della vita possono avvicinare le persone in modi inaspettati.

Insieme, Carlo e Kate condividono non solo un legame familiare, ma anche passioni comuni come l’arte, il giardinaggio e l’amore per la vita all’aperto. Questi interessi comuni, uniti ora dalla loro esperienza condivisa di diagnosi e trattamento del cancro, hanno reso il loro rapporto ancora più profondo e significativo. Nonostante le circostanze difficili, il loro legame dimostra la capacità di trovare luce e forza anche nei momenti più bui.