Kate Middleton, ultime notizie: pronto il piano per l’estate. Re Carlo dice sì

In attesa di capire se nei prossimi giorni riuscirà a presenziare a Wimbledon, sono già stati svelati i programmi della Principessa del Galles per la bella stagione

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Un’estate diversa per Kate Middleton e tutta la royal family. Nonostante il cancro che ha stravolto la sua quotidianità la Principessa del Galles è intenzionata a godersi al meglio la bella stagione, ovviamente circondata dai suoi cari: il marito William e i tre figli George, Charlotte e Louis. Nessuna vacanza esotica: quest’anno Kate e William resteranno nel Regno Unito. La futura Regina è ancora alle prese con la chemioterapia e non può di certo affrontare viaggi all’estero.

L’estate diversa di Kate Middleton e il Principe William

Dopo il Trooping the Colour, l’agenda di Kate Middleton è sostanzialmente vuota. Non si conoscono i suoi prossimi impegni anche se in molti attendono un’apparizione a Wimbledon, da sempre uno degli eventi più amati da Kate, grande appassionata di tennis. Pare che la Middleton sia in attesa del via libera dei medici: per questo non sono ancora arrivate comunicazioni ufficiali da Palazzo. Del resto, come specificato dalla stessa 42enne, ci sono “giorni belli e giorni brutti” e la sua battaglia contro il cancro non è ancora, purtroppo, finita.

“L’estate è il momento in cui Kate vuole solo che i bambini siano bambini e possono essere un po’ più liberi”, ha detto una fonte vicina ai Windsor alla rivista Closer Weekly. “E quest’estate, più che mai, sarà tutta una questione di bambini”, ha precisato. Per questo Kate e William hanno deciso di trasferirsi nella casa di campagna di Anmer Hall, che la coppia ha ricevuto nel 2011 come regalo di nozze dalla defunta Regina Elisabetta.

“Ogni estate Kate cerca di portare il più possibile i bambini all’aria aperta”, ha spiegato la stessa fonte, aggiungendo anche che la Principessa del Galles ha chiesto ai suoi figli di inventare attività divertenti da fare in famiglia nei mesi di luglio e agosto: dalle escursioni alle passeggiate a cavallo fino a cucinare dei gustosi cupcakes. “Ci sono delle linee guida, ovviamente, ma Kate crede che dar loro voce in capitolo renderà il tutto più memorabile”.

Ma queste vacanze non ruoteranno solo attorno ai bambini: pare che Kate Middleton approfitterà dei fine settimana per ricevere delle visite da parte della sua famiglia. Molto probabilmente condividerà un picnic o un barbecue con i suoi genitori Carole e Michael, i suoi fratelli Pippa e James e i loro figli, che avranno così l’opportunità di trascorrere del tempo di qualità con i famosi cugini.

“Penso che quest’estate sarà un’estate in cui si concentreranno sulla lenta guarigione e il rafforzamento di Catherine. – ha osservato anche la royal expert Jennie Bond ad Ok! – Parteciperà a quante più attività familiari possibili e mostrerà ai bambini che, nonostante le sfide che la vita ti lancia, una famiglia unita, che gioca insieme, piange insieme e ride insieme può superare i momenti difficili e guardare a un futuro molto più luminoso”.

Kate Middleton è ormai il pilastro della royal family

Negli ultimi mesi la salute di Kate Middleton è diventata un vero e proprio caso di Stato. E non solo perché è la Principessa del Galles e moglie dell’erede al trono del Regno Unito, ma anche perché è la royal più amata dal popolo britannico (e non solo). La malattia di Kate Middleton ha ulteriormente innescato la vicinanza e l’affetto che i sudditi provano nei confronti della nuora di Re Carlo e la sua ricomparsa, dopo mesi di lontananza, al Trooping the Colour è stata fonte di grande gioia.

Secondo la stampa britannica, Re Carlo ha accettato i piani estivi di William e Kate. Il monarca, anche lui alle prese con un tumore, passerà le prossime settimane in Scozia, al Castello di Balmoral. Charles è molto legato alla nuora e ha invitato già Kate e William per trascorrere qualche giorno insieme.

“La famiglia ama fare tutto ciò che piaceva alla Regina – ha detto la fonte – Vanno a cavallo, giocano con i cani e vanno a caccia. Questa sarà un’estate diversa. Ma Kate è pronta a godersi ogni singolo momento”. Circondata dalla sua famiglia, il suo tesoro più grande.