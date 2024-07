Kate Middleton, ultime notizie. “Chemioterapia ancora per mesi”

Kate Middleton dovrà sottoporsi alla chemioterapia ancora per mesi. Non tornerà al lavoro fino al 2025 ma potrebbe apparire a Wimbledon questa settimana

Kate Middleton dovrà proseguire ancora per mesi la chemioterapia per sconfiggere il cancro. Per questo motivo non tornerà al lavoro fino al prossimo anno, anche se quasi certamente la rivedremo questa settimana a Wimbledon.

Kate Middleton, ultimi aggiornamenti sul suo stato di salute

Sono pochissimi gli aggiornamenti sulle condizioni di salute di Kate Middleton, malata di cancro, almeno quelli ufficiali. Ma Emily Andrews, esperta in questioni reali, ha implicitamente rivelato come sta davvero la Principessa del Galles.

L’abbiamo tutti vista al Trooping the Colour e a parte una quasi impercettibile stanchezza, Kate è apparsa come sempre, forse poco più magra. La sua presenza accanto a William e ai figli, sorridente, ha riacceso le speranze che il suo ritorno fosse vicino. Ma a quanto pare non è così.

La Andrews, parlando di una possibile apparizione della Principessa a Wimbledon, ha detto infatti: “Il suo trattamento è in corso e durerà per i prossimi mesi“. Dunque, è evidente che Kate dovrà sottoporsi alla chemioterapia fino al prossimo inverno e che un suo ritorno al lavoro non sarà possibile prima del prossimo anno. Infatti, il Palazzo ha precisato che la Principessa del Galles non riprenderà i suoi doveri finché proseguirà con la chemioterapia.

Kate Middleton, come e quando parteciperà a Wimbledon

Questo però non impedirà a Kate di comparire saltuariamente in pubblico in occasioni speciali, se se la sentirà e se naturalmente i medici glielo permetteranno. Una di queste apparizioni potrebbe essere proprio Wimbledon.

Infatti, Emily Andrews ha dichiarato: “Ho capito che vorrebbe presenziare al torneo di tennis di Wimbledon se se la sente”. In effetti, quasi tutti i corrispondenti reali britannici sono convinti che la rivedremo almeno una volta entro i prossimi 15 giorni. Wimbledon termina il 14 luglio. Le ipotesi sul tavolo sono diverse.

Kate potrebbe presenziare a uno dei match come semplice spettatrice nel royal box. La Principessa è una vera e propria appassionata di tennis e non si è persa nessuna edizione del torneo, andò persino nel 2021 in piena pandemia e fu costretta a lasciare quasi subito gli spalti perché si apprese la notizia che uno degli spettatori a lei vicini aveva il Covid. Per Wimbledon affrontò il caldo infernale, anche durante la gravidanza. E lo scorso anno fece parlare per il suo atteggiamento confidenziale con Federer.

Per questo sono tutti convinti che Lady Middleton non si perderà il torneo nemmeno quest’anno, anche se malata.

Mentre maggiori dubbi ci sono sulla possibilità che possa consegnare i premi, onore che le spetta in quanto madrina dell’evento. Infatti, questo compito la costringerebbe a scendere in campo, incontrare i tennisti, presenziare alla cerimonia stando in piedi sotto il sole per diverso tempo. Bisognerà vedere se avrà le forze di sostenere tutto questo e l’esposizione mediatica.