Kate Middleton si sta preparando per la sua prossima uscita pubblica che dovrebbe essere in occasione di Wimbledon. Il condizionale è però d’obbligo, perché tutto dipenderà dalle condizioni di salute della Principessa del Galles. In ogni caso, sia Kensington Palace che l’All England Club, che ospita l’evento di tennis, stanno programmando il suo ritorno.

Kate Middleton si prepara per Wimbledon

La presenza di Kate Middleton al Trooping the Colour non ha segnato il suo ritorno al lavoro, ma ha rappresentato una svolta nella sua battaglia contro il cancro. Infatti, sia la Principessa che il Palazzo hanno ribadito che sarebbe potuta tornare in pubblico, solo se le forze glielo permettono e solo se i medici le danno il consenso. Al di là delle profezie nefaste e inutili dell’Intelligenza Artificiale.

Kate non ha presenziato al Royal Ascot né ha accolto l’Imperatore del Giappone a Londra. Ma potrebbe ritornare per Wimbledon, uno dei più importanti tornei di tennis che si svolge dal primo al 14 luglio. Lady Middleton non solo è una grande appassionata di questo sport, ma è anche patrona dell’All England Club che organizza appunto Wimbledon.

Kate Middleton, massima flessibilità

Recentemente il presidente del Club, Debbie Jevans, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla possibile presenza di Kate anche quest’anno al torneo di tennis. Anzi spera che la Principessa del Galles possa consegnare i premi ai vincitori.

Ovviamente, ha precisato, “le daremo la massima flessibilità possibile“, mentre affronta le cure contro il cancro. E ha proseguito: “Speriamo che la Principessa del Galles sia in grado di consegnare i trofei come patrona del Club, ma la sua salute e il suo recupero sono la priorità”. Dunque, la Jevans non ha escluso la partecipazione di Kate a Wimbledon, anzi ha lasciato aperta la speranza che non solo appaia in pubblico da spettatrice, ma che possa anche svolgere il compito proprio del suo ruolo di madrina e quindi possa consegnare i premi personalmente.

D’altro canto, l’andamento della malattia non si può prevedere. La stessa Kate ha dichiarato che vive “giorni buoni e giorni meno buoni”. Dunque, tutto dipenderà da come si sentirà. Ma il fatto che non venga esclusa a priori la sua presenza, significa che lo staff della Principessa, in fase di rinnovamento, e l’England Club stiano lavorando a un programma in cui la sua partecipazione è contemplata.

Kate Middleton, parla l’organizzatrice di Wimbledon

Naturalmente, come è accaduto per il Trooping the Colour, verranno prese tutte le precauzioni necessarie e verranno elaborati dei piani alternativi nel caso in cui durante l’evento Kate non si senta bene o abbastanza in forze da scendere in campo a premiare i vincitori, senza creare troppo scompiglio all’organizzazione e senza soprattutto mettere in difficoltà o sotto pressione la Principessa che avrà gli occhi del mondo puntati su di lei.

Per questo, Kensington Palace non ha dato ancora conferma della partecipazione di Kate, ma Jevans assicura che “Lavoreremo con lei, dandole la massima flessibilità”. Ancora comunque non è stato definito un eventuale sostituto di Lady Middleton nella consegna dei premi. E questo rafforza l’ipotesi che ci sarà lei.

A tal proposito, la commentatrice reale Emily Andrews ha aggiunto: “Il suo trattamento è in corso, e lo sarà per i prossimi mesi, ma mi risulta che le piacerebbe presenziare al torneo di tennis di Wimbledon, se se la sente”.