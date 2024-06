Kate Middleton, ultime notizie. Le previsioni dell’Intelligenza Artificiale sono tragiche

"William abdicherà in favore di George e Louis fuggirà in Brasile", la profezia dell'AI sulla famiglia di Kate Middleton mette i brividi

Il cancro di Kate Middleton continua a preoccupare e così si cerca di prevedere il destino con tutti i mezzi. Un tempo si scrutavano le stelle, oggi ci si rivolge all’Intelligenza Artificiale. E la profezia ottenuta è tutt’altro che rosea. Sulla sorte della Principessa del Galles poco si sa, ma nel futuro di William potrebbe esserci un evento che lo costringerebbe ad abdicare, certo nel 2054.

Kate Middleton e William, la profezia dell’AI

A interrogare l’Intelligenza Artificiale sul futuro di Kate Middleton e della sua famiglia è stato una rivista francese. Ma come ha precisato in modo molto chiaro Jérôme Béglé, direttore di Paris Match si tratta ovviamente di finzioni.

“È il nostro giornalista che ha immaginato come sarebbe stata la monarchia inglese nel 2054″, ha spiegato. E per farlo, si sono affidati alla tecnologia più avanzata a disposizione, quella dell’Intelligenza Artificiale. Il risultato di questo esperimento ha previsto che nel 2054, quando William avrà 74 anni, non sarà più in grado di regnare per una malattia e quindi abdicherà in favore di suo figlio George. “Da parte sua, la principessa Charlotte ha sposato un erede al trono di Francia, e il principe Louis ha lasciato tutto per aprire un negozio a Copacabana“. Di Kate non si profetizza nulla.

L’esperimento con l’AI ha dato risultati poco rassicuranti, ma soprattutto è stato fortemente criticato. Infatti, in molti l’hanno trovato di cattivo gusto, in considerazione del momento delicato che sta attraversando la Monarchia britannica. E poi non va dimenticato che, per quanto personaggi pubblici, si tratta sempre di persone e si sta giocando con il loro destino.

Kate Middleton, polemica sull’esperimento

L’idea è stata considerata macabra, esattamente come la foto di Kate senza capelli, anch’essa realizzata con l’Intelligenza Artificiale.

Kensington Palace non ha commentato questo pseudo-esperimento poco etico, che per altro coinvolge anche dei bambini. Così come non ha rilasciato dichiarazioni sulle indiscrezioni circa l’uso della parrucca da parte di Kate durante il Trooping the Colour.

Kate Middleton e il ritorno a Wimbledon

Il Palazzo si concentra invece su questioni più concrete e reali che comportano l’organizzazioni di grandi eventi senza la Principessa del Galles, come il banchetto di Stato in onore dell’Imperatore giapponese e di sua moglie Masako, dove William è andato da solo.

Altro tema importante è un’eventuale nuova uscita pubblica di Kate in considerazione del cancro. Si vocifera che possa farsi vedere a Wimbledon. La Principessa, oltre a essere madrina dell’evento, è una grande appassionata di tennis. Quindi è probabile che da semplice spettatrice possa assistere nel royal box a qualche match. Ma probabilmente se questo accadrà ne verrà data comunicazione solo il giorno prima.