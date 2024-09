Kate Middleton, il destino di Meghan Markle quando la Principessa del Galles sarà Regina

Fonte: Getty Images Kate Middleton e William

Mentre Kate Middleton si prepara a tornare al lavoro, Meghan Markle gioca a fare la Principessa sfidandola con l’abito cortissimo che nessuna testa coronata oserebbe mai indossare. E intanto si delinea quello che sarà il suo ruolo quando la moglie di William diventerà Regina consorte.

Kate Middleton si prepara a tornare, Meghan Markle fa la Principessa

Kate Middleton ha comunicato la scorsa settimana che ha terminato la chemioterapia preventiva e presto tornerà in pubblico, riprendendo gradualmente la sua agenda di lavoro. La strada verso la guarigione è ancora lunga, come ha ricordato William, ma sta cercando di tornare alla vita prima della diagnosi di cancro.

Dunque, mentre il Palazzo sta studiando gli ultimi dettagli del programma di lavoro della Principessa del Galles, Meghan Markle ostenta la sua presenza. Il weekend di festeggiamenti, appena trascorso, per il compleanno di suo marito Harry la ovviamente messa sotto i riflettori.

Così, Meg, insieme a Harry, ha fatto la sua apparizione speciale al George Zajfen Tennis Tournament di Los Angeles, un evento benefico in onore del figli scomparso di Kelly McKee Zajfen. Il suo è stato un ingresso trionfale e ancora una volta ha messo da parte il marito, malgrado fosse il weekend del suo compleanno.

Meghan Markle, il mini dress di Giuliva Heritage

La Duchessa del Sussex ama molto fare la madrina agli eventi benefici, come se fosse ancora al servizio di Sua Maestà. Ma del galateo di Corte non ha imparato molto, come si nota dal look che ha scelto. Infatti, Meghan ha optato per un mini dress, misto lana e cotone, coloro avorio, di Giuliva Heritage. Il modello si chiama Edda, sbracciato, corto ben sopra il ginocchio, con una fila di bottoni davanti e tasche laterali. Costo? 1.845 dollari.

Lady Markle lo ha abbinato a dei sandali color cuoio, dal tacco midi, firmati Aquazzura e borsa di Carolina Herrera. Non mancavano il suo bracciale Love e l’orologio di Cartier. L’outfit è molto poco principesco e sembra quasi voler lanciare una sfida a Kate.

Kate Middleton Regina, il destino di Meghan

Intanto la Principessa del Galles con William si è unita a Re Carlo nel fare gli auguri social a Harry. Nessuno si sarebbe aspettato un messaggio pubblico della Famiglia Reale per il compleanno del Duca del Sussex. E il fatto che sia arrivato è stato interpretato come un gesto di distensione nei suoi confronti.

Ma nel contempo a delineato quello che sarà il destino di Harry e Meghan quando William e Kate saliranno sul trono. Gli esperti in questioni reali sostengono che Will sarà clemente col fratello minore, anche se non lo vorrà a Corte. Lui e Lady Markle saranno trattati con rispettosa freddezza e tenuti a debita distanza. Mentre i rapporti saranno formalmente educati, ma di fatto inconsistenti.