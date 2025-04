Kate Middleton, Meghan Markle voleva essere come lei e ha rovinato Harry

Meghan Markle vorrebbe essere come Kate Middleton ma non ci riesce e alla partita di polo combina un disastro che ha rovinato Harry

Fonte: Getty Images Kate Middleton e William

L’unico bacio che Kate Middleton dà in pubblico a William è alla partita benefica di polo. È una tradizione delle mogli dei Principi inglesi che anche la ribelle Diana rispettò. Meghan Markle voleva replicare la scena ed essere come la Principessa del Galles, solo che ha combinato un disastro, causando la rovina di suo marito Harry e della associazione caritatevole da lui fondata, Senteble.

Kate Middleton, il bacio a William alla partita di polo

Kate Middleton, come Diana, prima di lei, ha il privilegio di baciare sul podio dopo la partita di polo, suo marito William. L’unico bacio pubblico che gli è formalmente concesso.

E lei non ne ha mai approfittato, anzi è stata velatamente criticata perché l’ultima volta ha baciato il consorte solo sulle guance e non sulle labbra, come d’altro canto faceva anche Diana quando era ancora sposata con Carlo.

Meghan, che ha voluto prendere le distanze dalla Famiglia Reale, in realtà adora fare la principessa. E così prende ispirazione dalla compianta suocera, ma anche da sua cognata Kate. Ovviamente rivedendo e adattando le procedure, personalizzandole a suo gusto e secondo le sue esigenze marketing. Così, la pudicizia e la formalità di Lady Middleton sono messe da parte, a favore di un approccio più diretto e passionale che farebbe apparire lei e Harry una coppia più moderna e normale di William e Kate.

Fonte: Getty Images

Il problema è che Meghan vuole essere l’unica Principessa sulla scena. E questo è il motivo per cui ha litigato con Kate e se ne andata da Palazzo sbattendo la porta.

Kate Middleton, il gesto di Meghan Markle che ha avuto gravi conseguenze

Lasciata l’Inghilterra, Lady Markle è diventata la Regina di Montecito. Secondo fonti vicine ai Sussex, è lei a comandare in casa e Harry è totalmente sottomesso al suo volere, in pratica fa quello che gli dice di fare.

Nel suo regno Meg non tollera che ci siano rivali e certo non avrebbe potuto sopportare che Sophie Chandauka, presidentessa del consiglio di amministrazione dell’associazione benefica fondata da suo marito Harry, la Senteble, le rubasse la scena a un evento glamour come la partita di polo giocata proprio a sostegno della fondazione.

Ecco allora che al momento della premiazione, Lady Marke avrebbe intimato alla Chandauka di non comparire nelle foto ufficiali, lasciando solo lei al centro della scena. Lo scambio di battute tra le due donne non passò inosservato lo scorso anno, all’epoca dei fatti, e molti considerarono imbarazzante che la presidentessa fu costretta a chinarsi sotto il trofeo che Harry teneva in mano, per spostarsi dove Meghan le stava ordinando di stare.

Ma la situazione sembra più grave di quanto apparve nel 2024, almeno stando a quanto dichiarato in questi giorni dalla Chandauka. Secondo quest’ultima, quando il video del battibecco divenne virale, Harry le chiese di fare una dichiarazione pubblica per difendere Meghan, ma lei rifiutò. E ha spiegato: “Ho detto di no, non creeremo un precedente con cui diventeremo un’estensione della macchina delle pubbliche relazioni del Sussex”.

L’episodio sarebbe stata la goccia che fatto traboccare il vaso e che ha portato Harry a dimettersi dal suo ruolo all’interno dell’associazione.