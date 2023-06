Patrizia Groppelli e Sallusti sposi: le prime immagini delle romantiche nozze in spiaggia

Patrizia Groppelli e Alessandro Sallusti hanno pronunciato il fatidico Sì. L’opinionista e il giornalista si sono sposati con rito civile qualche giorno fa al cospetto del Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ma non solo: la coppia ha deciso di fare il bis, con una romantica cerimonia in riva al mare e le prime immagini condivise su Instagram dalla novella sposa sono meravigliose. Il coronamento di una bella storia d’amore, iniziata in modo un po’ rocambolesco ma più solida che mai.

Due matrimoni per un grande amore

Nonostante la loro love story sia iniziata in modo a dir poco peculiare, Patrizia Groppelli e Alessandro Sallusti hanno sempre vissuto il loro rapporto lontano dai riflettori. E dire che proprio loro di riflettori ne vedono continuamente: lei è una celebre opinionista spesso nello studio di Pomeriggio Cinque con l’amica Barbara D’Urso, lui è un conosciutissimo giornalista nonché direttore responsabile del quotidiano Libero e, proprio in virtù del suo ruolo, ospite di programmi televisivi su tutte le reti.

Proprio durante il talk pomeridiano della D’Urso la coppia ha confermato quanto si vociferava già da qualche ora. Groppelli e Sallusti si sono sposati dopo 7 anni d’amore con rito civile a Milano, celebrato in gran segreto dal Sindaco del capoluogo lombardo. Nessun clamore né tantomeno telecamere, ma solo pochi intimi per suggellare il loro rapporto: “Sono veramente felice oggi, sono libera – ha detto l’opinionista ai microfoni di Pomeriggio Cinque -. Ho al fianco un compagno che adesso è un marito. Mi viene anche da piangere. Sono commossa“.

Ma se il siparietto in esclusiva (e fuori programma) a Pomeriggio Cinque ha confermato quanto si vociferava sulle nozze, la stessa Patrizia Groppelli nella giornata di sabato ha mostrato le prime immagini del matrimonio bis del tutto inaspettato.

La romantica cerimonia in riva al mare

La coppia ha pronunciato il fatidico Sì per la seconda volta con una romantica cerimonia in riva al Mar Ligure, nella splendida cornice di Eco del Mare, un beach club situato nel suggestivo Golfo dei Poeti.

“Volevo dirvelo io cosi! Non sono riuscita a fare sorpresa! Ma sono molto felice❤️ ” ha scritto la sposa su Instagram e la sua gioia è palpabile nelle prime immagini della cerimonia a sorpresa. Lei era splendida nel suo candido abito bianco merlettato e con i capelli semi-raccolti mentre lo sposto, visibilmente emozionato, sfoggiava un completo molto elegante in un tenue azzurro ghiaccio.

A officiare la seconda cerimonia è stato il giornalista Nicola Porro, che non è riuscito a trattenere l’entusiasmo e a sua volta ha condiviso sul suo profilo Instagram qualche momento dell’evento. Nessuna formalità, solo la voglia di condividere il passo più importante con gli amici più cari tra cui Giuseppe Cruciani, che è stato testimone di Sallusti.

La storia d’amore tra Patrizia Groppelli e Alessandro Sallusti

I ben informati ricorderanno certamente come è iniziata la love story tra Patrizia Groppelli e Alessandro Sallusti. Un incipit che a suo tempo fece parecchio scalpore: l’opinionista e il giornalista si sono conosciuti grazie al tradimento dei rispettivi partner. Daniela Santanchè, che era stata la compagna di Sallusti, ebbe una storia con Dimitri Kunz d’Asburgo Lorena, che a sua volta era sposato con la Groppelli. Una storia che a raccontarla sembra quasi uscita da un romanzo.

Da un tradimento in genere nascono dissapori, amarezza, rabbia. In questo caso invece – oltre ai (sacrosanti) sentimenti negativi – hanno avuto origine due storie d’amore. La Santanché è tuttora felicemente fidanzata con il “Principe” e dal 2016 Patrizia Groppelli e Alessandro Sallusti non si sono più lasciati, arrivando infine alle nozze.