Ilaria Carloni è la moglie di Maurizio Aiello, attore iconico di Un Posto al Sole: la coppia si è conosciuta negli anni 2000, ma ci sono voluti 10 anni per arrivare all’altare. Prima del matrimonio, infatti, hanno scelto semplicemente di godersi la vita: oggi, hanno due figli, Ludovica e Matteo. Ma chi è Ilaria Carloni, che da più di 20 anni è il punto di riferimento per Aiello? Vi sveliamo tutte le curiosità su di lei.

Chi è Ilaria Carloni: carriera e curiosità

Avvocata napoletana, lavora in uno studio legale, oltre a curare, insieme a Maurizio Aiello, un giornale bimestrale che viene distribuito negli hotel e nei ristoranti della Campania, in modo del tutto gratuito. Ilaria Carloni è la donna al fianco dell’attore di Un Posto al Sole da più di vent’anni, e sono stati fidanzati per dieci anni prima di compiere il grande passo. Nel 2020, a C’è Tempo Per… programma di Rai1, ha svelato: “Quando eravamo fidanzati ero più gelosa, poi con la maturità questa cosa è scemata, tra l’altro in 20 anni ho avuto la conferma di avere al mio fianco una persona seria e rispettosa”. Agli inizi della relazione, la Carloni era spesso presente nei set. “Appena vedeva una partner carina…”, un aneddoto raccontato proprio dall’attore.

Su di lei, per il resto, non si conoscono molti dettagli. Conduce una vita lontana dai riflettori, svolge la professione di avvocato e sul marito Maurizio è sicura di aver fatto la scelta migliore per lei. “È un bravissimo padre di famiglia e un ottimo marito, pensa molto alla famiglia, si dedica al lavoro ma in funzione della famiglia”. Dello stesso sentimento è convinto anche Aiello: “Ormai sa che per me esiste solo lei”.

La storia d’amore tra Ilaria Carloni e Maurizio Aiello

La coppia ha un legame indissolubile, basato proprio sulla reciprocità: Aiello, che interpreta Alberto Palladini nella soap Un Posto Al Sole, ha spesso parlato della loro storia. Il loro amore è nato nel 2000, ma sono stati fidanzati per 10 anni, preferendo godersi la vita insieme, inizialmente. Poi, nel 2010, si sono uniti in matrimonio, suggellando così il loro amore e impegnandosi a creare una famiglia speciale. Famiglia che, tra l’altro, si è allargata nel 2012 con la nascita della primogenita, Ludovica, e in seguito con Matteo, nato nel 2017.

Sempre in occasione di C’è Tempo Per… nel 2020, Aiello ha mostrato la sua famiglia al completo, unitissima dall’amore, e ha raccontato il motivo per cui, insieme alla moglie Ilaria, hanno atteso molto prima di sposarsi. “Ci siamo goduti la vita, poi siamo arrivati pronti al matrimonio, a volte non si è pronti per i sacrifici che i figli comportano, quindi si arriva impreparati e le famiglie tendono a sfasciarsi. Bisogna arrivare pieni, aver goduto della libertà, e noi ci siamo goduti la vita e quando è arrivata la fase del matrimonio e dei figli eravamo ben pronti ad affrontare questa fase”. Spesso, in televisione, in veste di ospite, come a La Volta Buona condotto da Caterina Balivo nella puntata dell’8 maggio 2024, ha parlato proprio dell’amore e della gratitudine che prova per aver creato una famiglia tanto unita.