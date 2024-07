Un Posto al Sole da record, 6500 puntate. Tutti i numeri della soap

Fonte: IPA Miriam Candurro e Michelangelo Tommaso

Alle 20.45, come sempre su Rai 3, va in onda l’episodio numero 6500 di Un Posto al Sole. Con ventotto anni di vita alle spalle, la soap opera raggiunge una cifra di puntate da record, trasformandosi nel daily-drama più longevo nella storia della televisione italiana. È dal 1996 che, tutte le sere, dal lunedì al venerdì – escluse le vacanze – i vivaci abitanti di Palazzo Palladini tengono compagnia ai telespettatori d’Italia.

Tutti i record di Un Posto al Sole

Un Posto al Sole dà i numeri, e sono numeri da capogiro. 28 anni di vita – con l’esordio nell’ormai lontano 1996 – e 6.500 puntante. Episodi che hanno avuto come protagonisti 20 attori principali, più di 2.500 attori ricorrenti, più di 9.500 figuranti speciali e 123.000 comparse. Per scegliersi, nel corso degli anni, sono stati eseguiti ben 20.600 provini. Numerosi anche i registi che si sono susseguiti alla direzione della soap: 130 in tutto, di cui 8 attualmente in carica. Ben 200 sono invece i lavoratori che, da dietro le quinte, rendono possibile la magia della fiction più amata d’Italia.

Fonte: ANSA

Che piace perché non ci si annoia mai. In questo quasi trentennio ne sono successe di tutti i colori: sono stati scoccati oltre 5.500 baci e mollati ben 850 schiaffi (da non ripetere a casa). 78 adorabili bambini e 32 tenerissimi cuccioli hanno popolato il cast. Sono stati 55 i personaggi finiti sotto arresti, 40 in tutto i matrimoni celebrati sul set e 28 le cerimonie funebri. Per un totale di 175.500 appassionanti minuti di trasmissione in totale che, in media, hanno raggiunto l’8% di share e circa 1 milione e 700.000 spettatori a puntata.

Per non contare poi i luoghi d’Italia toccati da Un Posto al Sole. Se è l’affascinante città di Napoli a far da cornice a intrighi, scandali, vendette ed amicizie, i personaggi non disdegnano qualche trasferta di tanto in tanto. Gli abitanti di Palazzo Palladini hanno esplorato il mondo intero arrivando persino a New York. In lungo e in largo sulla penisola hanno toccato Siena, Milano, Torino, Viareggio, Roma, Sant’Agata di Puglia, Brindisi, Lecce, Roccamonfina, Acqui Terme, Saint Vincent, Marina di Camerota, Sorrento, Bologna, Palinuro, Bacoli, Procida, Ischia, Capri, Palermo, Cervinia, Taurasi, Furore, Atrani, Cerreto Sannita, Massa Lubrense, Verona, Firenze, Pisa, Perugia, Caserta, Sant’Agata dei Goti, Acciaroli, Stromboli, Sestriere, Bolzano, e Trentino.

Colpo di scena per l’episodio numero 6.500

Nelle ultime settimane di Un Posto al Sole, abbiamo visto Alberto rischiare la vita e salvarsi solo grazie all’aiuto di Luca. Azione eroica anche per Nunzio e Rossella, che hanno salvato una ragazza dal fidanzato violento, riscoprendo nel farlo l’alchimia che sembrava ormai perduta. Mentre non sembra destinata a risolversi la crisi tra Guido e Mariella che, sconsolata, ha deciso di fuggire dal marito e riparare al mare.

Nella puntata record di venerdì 26 luglio, Alberto troverà un momento di pace assieme all’amato figlio Federico, da cui sarà però costretto a distaccarsi di nuovo. Mentre Guido è sempre più in crisi per l’allontanamento della moglie, che si trova al mare in compagnia di Bice, impegnata a meditare vendetta nei confronti di Massaro. Decisamente più serena la situazione di Damiano e Viola, che riserveranno agli spettatori una grande sorpresa…