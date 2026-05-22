Un posto al sole, le anticipazioni del 25 maggio 2026: la grande delusione di Manuela

Ufficio stampa Rai Manuela, "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del lunedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di lunedì 25 maggio 2026.

Nella puntata precedente del 22 maggio 2026

Venerdì 22 maggio abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Alberto è sempre più invischiato nella complicata relazione con Anna, mentre Rossella si trova alle prese con un dilemma etico che la mette profondamente alla prova. Dopo il confronto con la madre, Serena si confida con Filippo rivelando tutta la sua preoccupazione per Manuela. Intanto Damiano e Manuel si accordano per un innocente raggiro ai danni di Rosa, ma tra lo scooter che non parte e i troppi pensieri che affollano la mente della donna, la sua reazione potrebbe essere negativa.

Anticipazione della puntata del 25 maggio 2026

Alberto spinto dall’amore per Anna, prende una decisione drastica. Manuela riceverà da Maurizio una notizia che sarà per lei un’ulteriore delusione. Guido e Mariella verranno incastrati da Bice in una cena a quattro con Massaro. Rossella è in crisi nera e non sa come comportarsi con Gianluca dopo il suo confronto con Alberto.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 25 al 29 maggio.