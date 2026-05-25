Un posto al sole, le anticipazioni del 26 maggio 2026: Anna spiazza Alberto

Anna rende la vita difficile ad Alberto e Rossella è divisa tra lealtà e responsabilità: trama di Un posto al sole del 26 maggio 2026

Ufficio stampa Rai Alberto e Anna, "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del martedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di martedì 26 maggio 2026.

Nella puntata precedente del 25 maggio 2026

Lunedì 25 maggio abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Alberto spinto dall’amore per Anna, prende una decisione drastica. Manuela riceverà da Maurizio una notizia che sarà per lei un’ulteriore delusione. Guido e Mariella verranno incastrati da Bice in una cena a quattro con Massaro. Rossella è in crisi nera e non sa come comportarsi con Gianluca dopo il suo confronto con Alberto.

Anticipazione della puntata del 26 maggio 2026

Rossella è divisa tra lealtà e responsabilità, mentre Anna spiazza Alberto con una decisione inattesa. Le gemelle tornano a scontrarsi e, come spesso accade, in mezzo finisce Samuel. Guido e Mariella, reduci da una notte sregolata, sottovalutano l’istinto da segugio di Cotugno.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 25 al 29 maggio.