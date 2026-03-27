Un posto al sole, le anticipazioni del 30 marzo 2026: Serena ha un segreto inconfessabile

Ufficio stampa Rai Serena, "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del lunedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di lunedì 30 marzo 2026.

Nella puntata precedente del 27 marzo 2026

In chiesa, Niko si accorge della sostituzione tra Micaela e Manuela: la cerimonia si interrompe e il sacerdote sembra pronto a sospendere tutto. Resta il dubbio se Manuela riuscirà ad arrivare in tempo per sposare Niko. Nel frattempo, Massaro avanzerà a Mariella una richiesta quanto mai inaspettata, mentre Pino cercherà un chiarimento con Rosa.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 23 al 27 marzo.

Anticipazione della puntata del 30 marzo 2026

Gianluca si sfoga con Rossella per i segnali contrastanti che riceve da Anna, mentre Alberto, saputo che la ragazza sta per lasciare Napoli, non resiste alla tentazione di vederla ancora una volta. Serena decide di non informare né la madre né le sorelle della presenza di Maurizio, il padre delle gemelle, al matrimonio di Manuela, e si mette alla sua ricerca per capire perché sia tornato proprio adesso. Intanto Cerruti prova a dissuadere Mariella dall’aiutare Massaro, ma lei resta irremovibile, anche a costo di cacciarsi in grossi guai con Bice.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 30 marzo al 3 aprile.