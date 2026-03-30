Un posto al sole, le anticipazioni del 31 marzo 2026: i tremendi sospetti di Roberto

Ufficio stampa Rai Roberto e Greta, "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del martedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di martedì 31 marzo 2026.

Nella puntata precedente del 30 marzo 2026

Lunedì 30 marzo abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Gianluca si sfoga con Rossella per i segnali contrastanti che riceve da Anna, mentre Alberto, saputo che la ragazza sta per lasciare Napoli, non resiste alla tentazione di vederla ancora una volta. Serena decide di non informare né la madre né le sorelle della presenza di Maurizio, il padre delle gemelle, al matrimonio di Manuela, e si mette alla sua ricerca per capire perché sia tornato proprio adesso. Intanto Cerruti prova a dissuadere Mariella dall’aiutare Massaro, ma lei resta irremovibile, anche a costo di cacciarsi in grossi guai con Bice.

Anticipazione della puntata del 31 marzo 2026

Deciso a non rinunciare a Anna, Alberto le imporrà di troncare i rapporti con Gianluca, che però avrà un’intuizione sulle reali ragioni della rottura. Sul fronte criminale, Eduardo definisce i dettagli del nuovo colpo e riaccoglie in squadra Rino; intanto Damiano non si dà pace per aver perso il caso, ignaro – come lo stesso Eduardo – che Grillo è ormai prossimo a risolverlo.

Nella famiglia Ferri, sobillata da Leo, Cristina decide di non partire con Roberto e Marina; quando Roberto cercherà il supporto di Greta, qualcosa gli farà nascere sospetti sul vero motivo per cui la donna stia ignorando la figlia.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 30 marzo al 3 aprile.