Un posto al sole, le anticipazioni dell’1 aprile 2026: l’amara scoperta di Roberto

Roberto intuisce che Greta ha un amante e reagisce alla scoperta mettendola alle strette: la trama di "Un posto al sole" del primo aprile 2026

Ufficio stampa Rai Roberto e Filippo, "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del mercoledì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di mercoledì 1 aprile 2026.

Nella puntata precedente del 31 marzo 2026

Nella puntata del 31 marzo, abbiamo lasciato i nostri protagonisti di Un posto al sole così. Deciso a non rinunciare a Anna, Alberto le imporrà di troncare i rapporti con Gianluca, che però avrà un’intuizione sulle reali ragioni della rottura. Sul fronte criminale, Eduardo definisce i dettagli del nuovo colpo e riaccoglie in squadra Rino; intanto Damiano non si dà pace per aver perso il caso, ignaro – come lo stesso Eduardo – che Grillo è ormai prossimo a risolverlo.

Nella famiglia Ferri, sobillata da Leo, Cristina decide di non partire con Roberto e Marina; quando Roberto cercherà il supporto di Greta, qualcosa gli farà nascere sospetti sul vero motivo per cui la donna stia ignorando la figlia.

Anticipazione della puntata dell’1 aprile 2026

L’amicizia di Leo e Valentina con Cristina è meno genuina di quanto potesse sembrare; Roberto, avendo intuito che Greta ha un amante, mette l’ex di fronte alle proprie responsabilità; malgrado l’imminente partenza da Napoli, Anna e Alberto si ripromettono di continuare a frequentarsi all’insaputa di Gianluca, costretto a fare i conti con il dolore per quella cocente e inattesa delusione sentimentale; con grande cautela, Mariella prova a capire se anche Bice, come Sergio, abbia nostalgie per il loro matrimonio.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 30 marzo al 3 aprile.