Licia Colò: “Ci siamo lasciati”. Matrimonio finito dopo quasi 20 anni d’amore

Fonte: IPA Licia Colò, matrimonio finito con Alessandro Antonino

Licia Colò è uno dei volti più amati del piccolo schermo ma non ha mai abbandonato la discrezione che da sempre la contraddistingue. Trent’anni trascorsi sotto ai riflettori di programmi diventati dei veri cult, gli stessi dai quali ha cercato di tener lontana la propria vita privata, inclusa la lunga storia d’amore con Alessandro Antonino che ha sposato nel 2004. Matrimonio che sarebbe finito dopo quasi 20 anni, a quanto pare senza possibilità di ritorno.

Licia Colò, matrimonio finito dopo quasi 20 anni

“Io e mio marito ci siamo lasciati”, sono le parole che hanno fatto capolino sull’ultima copertina del settimanale Nuovo. Il messaggio di Licia Colò è piuttosto chiaro: il matrimonio con Alessandro Antonino, col quale è convolata a nozze nel giugno 2004, sarebbe giunto al capolinea senza possibilità di ritorno.

Dopo quasi 20 anni di amore, la conduttrice è di nuovo single. Una decisione importante ma, del resto, inevitabile in molti casi: al cuore non si comanda e non è la prima volta in cui vediamo sfumare una relazione importante dopo tanto tempo. È successo anche a Elena Sofia Ricci che, proprio di recente, si sarebbe separata dal marito Stefano Mainetti dopo 19 anni di vita insieme (notizia mai confermata né smentita dall’attrice, in verità).

E lo abbiamo visto con il caso eclatante e ultra mediatico di Ilary Blasi e Francesco Totti. Anche loro due avevano una relazione ventennale che sembrava potesse resistere a ogni ostacolo e difficoltà, eppure hanno annunciato la separazione e, contestualmente, una battaglia legale che talvolta ha assunto dei toni grotteschi. Ma questa è un’altra storia.

Licia Colò e Alessandro Antonino, storia di un grande amore

Non sono mai stati i classici tipi da pagine di gossip e interviste scoppiettanti e forse anche questo è stato un punto di forza nella loro grande storia d’amore. Licia Colò e Alessandro Antonino hanno sin da subito trovato un’intesa unica e solida, forte della comune volontà di vivere la relazione lontano dalle luci dei riflettori, nell’intimità della casa e della propria famiglia.

Ai riflettori hanno sempre lasciato il compito di illuminare il proprio percorso professionale, loro che erano una coppia nella vita ma anche sul set. Si sono sposati nel 2004, poi nel 2005 è nata la bellissima figlia Liala e dopo diversi anni hanno iniziato a collaborare alla realizzazione del programma Eden – Un Pianeta da salvare su La7, nato sulla scia dell’iconico Alle Falde del Kilimangiaro che la Colò ha presentato per ben 14 anni.

Chi è Alessandro Antonino, ex marito di Licia Colò

Se è vero che Alessandro Antonino ha collaborato con Licia Colò al programma Eden, d’altro canto la televisione non è esattamente il suo habitat naturale. Classe 1973 e nato a Napoli, l’arte ha sempre avuto un ruolo centrale nella sua vita al punto da diventare una vera e propria professione.

Ha 11 anni in meno della celebre conduttrice, nonché ex moglie, ma ciò non ha mai rappresentato un problema. Lei lo ha definito scherzosamente un “giovane vecchio” in un’intervista ad Avvenire, ma soprattutto un uomo dalla grande maturità e umanità. Che poi, in fondo, è ciò che realmente conta quando ti rapporti a qualcuno.

Tanto diversi quanto uniti, specialmente di fronte alle difficoltà: “Nel momento in cui avevo tutto il mondo sulle spalle – ha spiegato la conduttrice -, con una bimba da crescere, i miei genitori che si sono ammalati gravemente e una fase professionale incerta, lui c’era. Io pensavo di non farcela, lui mi ha sostenuto e dato la forza e il coraggio“.