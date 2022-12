Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti, matrimonio al capolinea dopo 19 anni

Fonte: IPA Rome Film Fest: Elena Sofia Ricci, garanzia di eleganza sul red carpet (con la figlia Maria)

Il matrimonio tra Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti è giunto al capolinea dopo ben 19 anni. Ne ha dato notizia Today, che ne avrebbe auto conferma da una fonte vicina alla coppia. Nessuna dichiarazione da parte dell’attrice, che di recente ha detto addio al cast di Che Dio ci aiuti per dedicarsi al teatro, suo grande amore. Al cuor non si comanda, come si suol dire, anche se una separazione del genere fa certamente molto rumore.

Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti si sono lasciati

“Tra i colleghi di entrambi e gli addetti ai lavori, le voci sul loro allontanamento erano diventate incessanti – ha scritto Today -. Da tempo non si vedevano più insieme – nonostante siano sempre stati molto riservati sulla loro vita di coppia – e a quanto pare la decisione di separarsi è stata presa di comune accordo a causa di una crisi diventata ormai insanabile“. Sarebbe questo il reale motivo della fine di uno dei matrimoni più longevi tra le celebs italiane.

Elena Sofia Ricci, amatissima ormai ex protagonista di Che Dio ci aiuti nei panni di Suor Angela, è uno dei volti più amati del piccolo schermo ed è sempre stata piuttosto riservata a proposito della sua vita privata. In rare occasioni ha parlato a cuore aperto del suo rapporto con Stefano Mainetti, compositore e direttore d’orchestra grazie al quale era riuscita finalmente a ritrovare il sorriso dopo la fine del matrimonio con Luca Damiani, reo di averla tradita con Nancy Brilli.

Dall’amore per Mainetti è anche nata la sua seconda figlia, Maria, che da poco è diventata maggiorenne e cresce in grazia e bellezza, oltre a somigliare moltissimo alla sua mamma.

Elena Sofia Ricci torna single dopo 19 anni, gli indizi social

Nessuna dichiarazione ufficiale è giunta da Elena Sofia Ricci a proposito della fine del matrimonio con Mainetti. Ci si aspetta una conferma (o smentita) da parte di entrambi, ma conoscendo l’attrice è piuttosto difficile che metta alla berlina i propri fatti privati sui social. La riservatezza è probabilmente una delle componenti che ha tenuto ben salda questa longeva coppia, concorde nel voler lasciare lontano dai riflettori la propria vita di coppia. Sui profili social dell’attrice è raro trovare foto insieme al marito, perciò non è così scontato urlare alla rottura basandoci esclusivamente su post o storie di Instagram.

Stando a quanto riportato da Today, però, chi conosce la coppia sa già da tempo che qualcosa si è rotto, al punto da vociferare di una separazione legale in corso. L’amore a volte ha un’evoluzione incomprensibile, inizia nel modo più intenso e travolgente e, a distanza di tempo, si affievolisce come una fiamma al vento. Forse è così che sono andate le cose tra Elena e Stefano, o forse semplicemente quel sentimento passionale si è trasformato in qualcos’altro. Si può restare amici anche dopo un grande amore, come dimostrano alcune coppie celebri (vedi Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi), specialmente per il bene dei figli che nulla hanno a che vedere con i tormenti sentimentali dei propri genitori e meritano tutta la serenità possibile.